استوری خواهر پژمان جمشیدی: تا این لحظه هیچ اتهامی علیه برادرم به اثبات نرسیده / او شخصا در روند رسیدگی قضایی حضور یافت

مامک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی، فوتبالیست سابق و بازیگر فعلی سینما، درباره اخباری که از روز گذشته درباره برادرش منتشر شده، توضیحاتی ارائه کرد.

خواهر پژمان جمشیدی توضیحات چلبیانلو، تهیه‌کننده فیلم «قسطنطنیه» را در استوری اینستاگرامش منتشر کرده که در آن آمده است:

با عرض سلام و احترام خدمت مردم شریف ایران

در پی انتشار اخبار مربوط به آقای پژمان جمشیدی و پیگیری های شما بزرگواران به اطلاع می رسانیم؛

که تا این لحظه هیچ اتهامی علیه ایشان نسبت به موضوعات مطرح شده به اثبات نرسیده و تمامی موضوعات صرفا یک ادعا بوده است که توسط دستگاه محترم قضایی و نهادهای مربوطه در حال پیگیری می باشد.

شایان ذکر است که آقای جمشیدی به جهت احترام به قانون وروشن شدن زوایای پشت پرده این داستان شخصا در روند رسیدگی حضور یافتند و به محض مشخص شدن اصل ماجرا اطلاعات لازم از طریق وکلای ایشان اعلام می‌گردد.

ارادتمند شما دکتر چلبیانلو

منبع انتخاب

