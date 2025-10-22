خبرگزاری کار ایران
تاریخ دقیق روز آمار و برنامه ریزی در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز آمار و برنامه ریزی در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟
اول آبان ماه در تقویم کشورمان روز ملی آمار و برنامه ریزی نام گذاری شده، اگر چه در تقویم جهانی ۲۰ اکتبر مقارن ۲۸ مهرماه، روز جهانی آمار است.

تاریخ دقیق روز آمار و برنامه ریزی در تقویم شمسی برابر است با :

روز پنجشنبه ۱ آبان سال ۱۴۰۴

۱ / ۸ / ۱۴۰۴

تاریخ دقیق روز آمار و برنامه ریزی در تقویم قمری برابر است با :

روز پنجشنبه ۱ جمادی الاول سال ۱۴۴۷

۰۱ / ۰۵ / ۱۴۴۷

تاریخ دقیق روز آمار و برنامه ریزی در تقویم میلادی برابر است با :

روز پنجشنبه ۲۳ اکتبر سال ۲۰۲۵

۲۳ – ۱۰ – ۲۰۲۵

