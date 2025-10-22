خانه



تاریخ دقیق روز آمار و برنامه ریزی در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

اول آبان ماه در تقویم کشورمان روز ملی آمار و برنامه ریزی نام گذاری شده، اگر چه در تقویم جهانی ۲۰ اکتبر مقارن ۲۸ مهرماه، روز جهانی آمار است.