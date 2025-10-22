تاریخ دقیق روز آمار و برنامه ریزی در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟
اول آبان ماه در تقویم کشورمان روز ملی آمار و برنامه ریزی نام گذاری شده، اگر چه در تقویم جهانی ۲۰ اکتبر مقارن ۲۸ مهرماه، روز جهانی آمار است.
تاریخ دقیق روز آمار و برنامه ریزی در تقویم شمسی برابر است با :
روز پنجشنبه ۱ آبان سال ۱۴۰۴
۱ / ۸ / ۱۴۰۴
تاریخ دقیق روز آمار و برنامه ریزی در تقویم قمری برابر است با :
روز پنجشنبه ۱ جمادی الاول سال ۱۴۴۷
۰۱ / ۰۵ / ۱۴۴۷
تاریخ دقیق روز آمار و برنامه ریزی در تقویم میلادی برابر است با :
روز پنجشنبه ۲۳ اکتبر سال ۲۰۲۵
۲۳ – ۱۰ – ۲۰۲۵