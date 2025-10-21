این تهیه کننده ابتدا به عنوان سرمایه گذار وارد سینما شد و در ادامه به عنوان تهیه کننده فعالیت خود را آغاز کرد.

این فرد که تهیه‌کنندگی چند اثر طنز را برعهده داشته و در آخرین کار نیز با کارگردان کار اولی خود دچار مشکل جدی شده بود سر صحنه فیلمبرداری در شمال ایران بازداشت شده است.

وی هم اکنون در بازداشت به سر می برد.

از زمان بازداشت این تهیه‌کننده تاکنون که به دنبال شکایت یکی از کارگردانان شاخص سینما صورت گرفته، ۱۰ روزی می‌گذرد.

گفته می‌شود که این تهیه‌کننده طلبکاران بسیاری دارد.

پیش از این نیز فردی که خود را به عنوان سرمایه گذار معرفی کرده و در چند اثر نامش به عنوان سرمایه گذار یاد شده بود و اخیر نیز فیلمی کم فروش را در اکران داشت به جرم کلاهبرداری با حکم 9 سال زندان راهی زندان شده است.

