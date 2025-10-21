تخریب بخشی از کاخ سفید به دستور ترامپ +فیلم

بر اساس تصاویری که توسط روزنامه «واشنگتن پست» منتشر شده، در راستای اجرای پروژه ساخت سالن رقص «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، بخشی از «بال شرقی» کاخ سفید، جایی که به طور سنتی پایگاه فعالیت‌های بانوی اول آمریکا بوده، تخریب شده است.

در این تصاویر تخریب بخشی از نما، پنجره‌ها و دیگر بخش‌های «بال شرقی» مشاهده می‌شود.

برخی از خبرنگاران نیز اعلام کردند توانسته‌اند این عملیات را از پارکی در نزدیکی وزارت خزانه‌داری که در مجاورت بال شرقی است به چشم خود ببینند.

رئیس‌جمهور آمریکا پستی را در رسانه اجتماعی با موضوع اعلام شروع ساخت این سالن منتشر کرده و همچنین به این مساله در زمان میزبانی از تیم‌های بیسبال دانشجویی در اتاق شرقی با ذکر این جمله که «فعالیت‌ها درست پشت سر ما در حال اجرا هستند» اشاره کرد.

او بیان داشت: «ما در حال اجرای پروژه ساخت و ساز بزرگی که احتمالا هر از گاهی درباره‌اش شنیده‌اید هستیم. این پروژه همین امروز شروع شد.»

به نوشته خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، این در حالی است که دونالد ترامپ این پروژه را بدون کسب تاییدیه از سوی «کمیسیون برنامه‌ریزی پایتخت ملی»، نهاد مسئول صدور تاییدیه برای پروژه‌های نوسازی و ساخت‌وساز ساختمان‌های دولتی در واشنگتن دی.سی به اجرا گذاشته است.

«ویل شارف»، رئیس این کمیسیون که همزمان دبیر کارکنان کاخ سفید و یکی از دستیاران ارشد ترامپ است در جریان نشست ماه سپتامبر این کمیسیون گفته بود این نهاد اختیار قانونی در قبال تخریب یا عملیات‌های آماده‌سازی زمین در املاک فدرال ندارد.

شارف ماه گذشته میلادی گفت: «چیزی که ما به آن رسیدگی می‌کنیم اساسا ساختمان‌سازی های عمودی است.»

در حال حاضر دفتر این کمیسیون به دلیل تعطیلی دولت آمریکا بسته است.

ترامپ جمهوریخواه در ماه ژوئیه هنگامی که پروژه را رسما اعلام کرد گفت که این سالن تداخلی با عمارت اصلی کاخ سفید نخواهد داشت.

او گفته بود: «این سالن نزدیک به عمارت اصلی خواهد بود اما تماسی با آن نخواهد داشت و کاملا به ساختمان موجودی که من بزرگترین طرفدارش هستم احترام می‌گذارد.»

بال شرقی کاخ سفید شامل دفاتر متعددی از جمله دفتر بانوی اول آمریکا است. این قسمت از کاخ سفید در سال ۱۹۰۲ ساخته شد و چند بار در سالهای بعد از آن مورد نوسازی قرار گرفت و در سال ۱۹۴۲ طبقه دومی نیز به آن اضافه شد.

«کارولین لویت»، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید در ماه ژوئیه ادعا کرده بود دفاتر بال شرقی در ضمن اجرای این پروژه به مکان دیگری منتقل خواهند شد و این قسمت از ساختمان نوسازی و مدرنیزه خواهد شد و هیچ بخشی از آن تخریب نمی‌شود.

ترامپ گفته از ۱۵۰ سال قبل تا کنون روسای جمهور ایالات متحده آرزوی ساخت یک چنین سالنی را داشته‌اند و یکی از دلایل این که او می‌خواهد یک سالن بزرگ بسازد کوچک بودن اتاق شرقی کاخ سفید، بزرگترین اتاق این مجموعه با ظرفیت گنجایش حدود ۲۰۰ نفر، است.

او هفته گذشته در مراسم شامی با چندین مدیر اجرایی ثروتمند حامی مالی این پروژه که خود میزبانی کرد گفت ظرفیت این سالن را نسبت به ۶۵۰ نفری که در ماه ژوئیه اعلام شد، افزایش داده و به ۹۹۹ نفر رسانده است.

منبع ایسنا

انتهای پیام/