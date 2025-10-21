درحالی فوتبال اسرائیل با حمایت همه جانبه جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا تعلیق نمی‌شود که بنا به گزارش امروز(سه‌شنبه) شبکه الجزیره بار دیگر نیروهای اشغالگر به خانه تحت پوشش این نهاد یعنی فدراسیون فوتبال فلسطین با گاز اشک‌آور حمله کردند.حمله نیروهای دولتی کشوری به یکی از فدراسیون‌های اعضای فیفا همیشه با محکومیت شدید این نهاد همراه است ولی اینفانتینو مقابل اسرائیل سکوت می‌کند.

نیروهای رژیم اشغالگر در چند ماه گذشته چندین بار به ساختمان فدراسیون فوتبال فلسطین حمله‌ور شدند اما فیفا هیچ واکنشی نسبت به این حملات نشان نداد.

شبکه الجزیره خبر می‌دهد که روز گذشته سربازان اسرائیلی دوباره با گاز اشک‌آور به دفتر مرکزی فدراسیون فوتبال فلسطین حمله کردند و در این یورش اشغالگران، چندین نفر از کارکنان دچار خفگی شدند.براساس گزارش این رسانه قطری، نیروهای رژیم صهیونیستی در یک سال گذشته «۴ بار به ساختمان فدراسیون فلسطین تحت حمایت فیفا حمله کردند» ولی این نهاد همچنان ساکت است.

