خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فیفا تماشاگر حملۀ دوبارۀ اسرائیل به خانه‌اش+فیلم

فیفا تماشاگر حملۀ دوبارۀ اسرائیل به خانه‌اش+فیلم
کد خبر : 1703051
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا) جیانی اینفانتنیو برای چهارمین بار تنها نظاره‌گیر حمله نیروهای اشغالگر به ساختمان فدراسیون فلسطین شد.

 درحالی فوتبال اسرائیل با حمایت همه جانبه جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا تعلیق نمی‌شود که بنا به گزارش امروز(سه‌شنبه) شبکه الجزیره بار دیگر نیروهای اشغالگر به خانه تحت پوشش این نهاد یعنی فدراسیون فوتبال فلسطین با گاز اشک‌آور حمله کردند.حمله نیروهای دولتی کشوری به یکی از فدراسیون‌های اعضای فیفا همیشه با محکومیت شدید این نهاد همراه است ولی اینفانتینو مقابل اسرائیل سکوت می‌کند.

نیروهای رژیم اشغالگر در چند ماه گذشته چندین بار به ساختمان فدراسیون فوتبال فلسطین حمله‌ور شدند اما فیفا هیچ واکنشی نسبت به این حملات نشان نداد.

شبکه الجزیره خبر می‌دهد که روز گذشته سربازان اسرائیلی دوباره با گاز اشک‌آور به دفتر مرکزی فدراسیون فوتبال فلسطین حمله کردند و در این یورش اشغالگران، چندین نفر از کارکنان دچار خفگی شدند.براساس گزارش این رسانه قطری، نیروهای رژیم صهیونیستی در یک سال گذشته «۴ بار به ساختمان فدراسیون فلسطین تحت حمایت فیفا حمله کردند» ولی این نهاد همچنان ساکت است.

 

منبع فارس
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ