در تقویم ایرانی ۲۹ مهر روز کوهنورد است

چرا ۲۹ مهر روز کوهنورد است؟

این روز به یاد مجید رضازاده، کوهنورد شیرازی که در حین صعود به قله دماوند جان باخت، انتخاب شد. پس از این حادثه، هیئت‌های کوهنوردی کشور با برگزاری نظرسنجی، ۲۹ مهر را به عنوان روز ملی کوهنورد برگزیدند تا یاد و راه او و دیگر کوهنوردان گرامی داشته شود.

کوهنوردی؛ ورزشی فراتر از صعود

کوهنوردی تنها فتح قله نیست؛ بلکه سفر درون، تمرین صبر و اراده، و ارتباطی عمیق با طبیعت است.

این ورزش به دلیل هزینه کم، جذابیت بالا، و امکان انجام در گروه‌های سنی مختلف، محبوبیت زیادی در ایران دارد.

جایگاه کوه‌ها در فرهنگ ایرانی

کوه‌ها در ادبیات فارسی نماد استواری، عظمت، و پایداری هستند؛ از دماوند فردوسی تا کوه قاف در اسطوره‌ها.

بسیاری از ایرانیان، صعود به قله دماوند را آرزویی نمادین می‌دانند؛ نمادی از غلبه بر سختی‌ها و رسیدن به تعالی.

