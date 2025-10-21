۲۱ اکتبر روز جهانی ناچو است

ناچو چیست؟

ناچو یک فست‌فود مکزیکی است که از چیپس ترتیلا (چیپس ذرت)، پنیر ذوب‌شده، گوشت چرخ‌کرده، لوبیا، ذرت، و انواع سس‌های تند و دیپ تشکیل می‌شود. این غذا هم به عنوان پیش‌غذا و هم به عنوان وعده‌ی سبک در سراسر جهان محبوب است.

تاریخچه روز جهانی ناچو

گفته می‌شود ناچو در سال ۱۹۴۳ توسط ایگناسیو آنایا در شهر مرزی Piedras Negras مکزیک خلق شد. او برای مهمانان آمریکایی‌اش غذایی فوری با چیپس ذرت، پنیر و فلفل هالاپینو درست کرد.

نام "ناچو" از لقب خود آنایا گرفته شده است.

روز جهانی ناچو ابتدا در ۲۱ اکتبر جشن گرفته می‌شد، اما برخی منابع به ۶ نوامبر نیز اشاره دارند.

محبوبیت جهانی ناچو

ناچو از مرزهای مکزیک فراتر رفت و به رستوران‌ها، سینماها، مسابقات ورزشی و حتی مهمانی‌های خانگی راه یافت.

در ایالات متحده، ناچو به یکی از نمادهای غذاهای فینگر فود تبدیل شده است.

انواع دیپ‌های مخصوص ناچو مانند سالسا، گواکاموله، و پنیر چدار نیز به فرهنگ غذایی جهانی اضافه شده‌اند.

طرز تهیه ساده ناچو مکزیکی

1. چیپس ترتیلا را در ظرف فر بچینید.

2. روی آن گوشت چرخ‌کرده سرخ‌شده، لوبیا قرمز، ذرت و پنیر بریزید.

3. در فر بگذارید تا پنیر ذوب شود.

4. با دیپ‌های دلخواه سرو کنید: سالسا، خامه ترش، یا گواکاموله.

انتهای پیام/