قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۲۹ مهر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
111,229,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
109,564,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
148,057,000
|
طلای دست دوم
|
109,540,720
|
آبشده کمتر از کیلو
|
480,980,000
|
مثقال طلا
|
780,970,000
|
انس طلا
|
4,277.56
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,141,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,089,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
591,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
340,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
168,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,080,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
535,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
275,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
50,380,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
15,570,000
|
حباب نیم سکه
|
38,910,000
|
حباب ربع سکه
|
65,930,000
|
حباب سکه گرمی
|
34,160,000