عکس جعلی / تماشاگران عصبانی امارات و پرتاب آیفون به زمین

خبر پرتاب آیفون به زمین بازی فوتبال توسط تماشاگران اماراتی ،خبر جعلی است.

به نوشته سی ان ان عربی، برخی صفحات در شبکه های اجتماعی عکسی را منتشر کرده‌اند که نشان می دهد تماشاگران اماراتی خشمگین و عصبانی، به نشانه اعتراض، به سمت بازیکنان و داوران در زمین فوتبال، آیفون پرتاب کرده اند. این عکس نشان می دهد تعدادی گوشی آیفون روی زمین فوتبال بازی در کنار بطری آب معدنی قرار دارد. این عکس مربوط به مسابقه فوتبال تیم‌های ملی امارات و قطر است. این عکس، جعلی است.

این عکس جعلی منتشر شده هزاران بار به اشتراک گذاشته شد و در شبکه‌های اجتماعی، واکنش‌های زیادی دریافت کرد که با تیتر و شرح گمراه‌کننده‌ای همراه بود: "در جریان مسابقه قطر و امارات، پس از شکست امارات و راهیابی قطر به جام جهانی، هواداران اماراتی، آیفون و سویچ خودرو را به سمت بازیکنان و داوران در زمین پرتاب کردند."

بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی این عکس جعلی را باور کرده اند و آن را دلیل ثروتمند بودن تماشاگران اماراتی و سبک زندگی خاص آنها دانسته اند.

