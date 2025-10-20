موتورهای آینده یاماها را ببینید

شرکت یاماها موتورز، در راستای سنت برندهای ژاپنی برای نمایش پروژه های توسعه ای خود، پیش از آغاز رسمی توکیو موتور شو 2025 از مجموعه نمایشگاهی خود رونمایی کرد. این مجموعه روی آینده چندگانه حمل و نقل تمرکز دارد و شامل یک موتورسیکلت اسپرت تمام الکتریکی و اولین نمایش عمومی مدل های هیبریدی در حال توسعه است.

Motoroid:Λ؛ جهش به سوی موتورسیکلت های خودآموز شاخص ترین کانسپت یاماها، Motoroid:Λ، نسل سوم از موتورسیکلت مفهومی خودران این شرکت است. این مدل فراتر از حفظ تعادل و حرکت خودکار عمل کرده و هدف آن تبدیل شدن به یک وسیله نقلیه کاملا خودمختار، خودآموز و تحت کنترل هوش مصنوعی است. به گفته یاماها، Motoroid:Λ قصد دارد دنیای وسایل نقلیه دو چرخ را بازتعریف کرده و پیشگام آینده ای کاملا جدید باشد که نشان دهنده چشم انداز رادیکال یاماها در رابطه انسان و ماشین است. Proto BEV؛ سوپراسپرت برقی متمرکز بر عملکرد در پیست در مسیری عملی تر، Proto BEV (نمونه اولیه وسیله نقلیه باتری-الکتریکی)، اولین تلاش جدی یاماها برای تولید یک موتورسیکلت اسپرت الکتریکی با کارایی بالا است. استفاده از واژه "Proto" تایید می کند که این مدل یک نمونه اولیه واقعی و در حال توسعه است. این موتورسیکلت که ظاهری مشابه سری اسپرت R یاماها دارد، با یک شاسی آلیاژی ریخته گری شده، ترمزهای برمبو و بازوی نوسانگر سبک موتو جی پی ساخته شده است. طراحی Proto BEV کاملا پیست محور و فاقد چراغ و آینه های جانبی است. رابط کاربری آن به گونه ای طراحی شده که راکب با کنترل های ساده و نمایشگرهای دیداری/شنیداری، صرفا بر رانندگی در پیست تمرکز کند.

تنوع در پیشرانه های هیبریدی: PHEV و HEV

یاماها با رونمایی از دو نمونه اولیه هیبریدی، بر آینده ای تاکید دارد که در آن پیشرانه های احتراقی و سیستم های برقی در کنار هم کار می کنند.

Proto PHEV: این مدل بزرگتر پلاگین هیبرید بر اساس موتورسیکلت MT-09 (با پیشرانه سه سیلندر 890 سی سی 118 اسب بخاری) ساخته شده و یک موتور الکتریکی و باتری به آن اضافه شده است. Proto PHEV قابلیت شارژ از طریق اتصال به برق را دارد و می تواند در حالت تمام الکتریکی برای مسافت های کوتاه یا هیبریدی عمل کند؛ در حالت هیبریدی، قدرت آن به سطح سوپربایک ها می رسد.

Proto HEV: این یک اسکوتر هیبریدی است که برای بهبود بهره وری سوخت طراحی شده است. باتری های این مدل توسط پیشرانه احتراقی شارژ می شوند و یاماها مدعی بهبود بیش از 35 درصدی در مصرف سوخت است. این اسکوتر دارای دو حالت رانندگی Serene (تمام الکتریکی) و Spirited (هیبریدی با عملکرد بالا) است.

هیدروژن؛ سوخت پاک با چالش های ذخیره سازی

یاماها همچنین یک اسکوتر حمل بار با سوخت هیدروژن به نام H2 Buddy Porter Concept را به نمایش گذاشت. این مدل در قالب همکاری با تویوتا (مسئول تامین مخازن هیدروژن) توسعه یافته است و از یک پیشرانه احتراقی اصلاح شده که به نظر می رسد از XMAX125 گرفته شده استفاده می کند.

این کانسپت بخشی از تلاش گروه HySE (شامل یاماها، تویوتا، هوندا، کاوازاکی و سوزوکی) برای توسعه پیشرانه های هیدروژنی برای وسایل نقلیه کوچک است. H2 Buddy Porter در آزمایش ها به برد پیمایشی بیش از 100 کیلومتر دست یافته است. با این حال، چالش اصلی همچنان حجم بالای هیدروژن مورد نیاز است که برد آن را نسبت به مدل های بنزینی محدودتر می کند.

Tricera؛ خودرو سه چرخ برقی با فرمان هوشمند

یاماها نسخه نسل دوم از خودرو سه چرخ الکتریکی خود به نام Tricera را معرفی کرده است. این خودرو سه چرخ با سقف باز و صندلی های در معرض دید، در طرح توسعه 2025 خود به سیستم فرمان سه چرخ مجهز شده است. این سیستم به چرخ عقب اجازه می دهد تا برای مانورهای تنگ در جهت مخالف یا برای پایداری در سرعت بالا در همان جهت چرخ های جلو بچرخد.

توکیو موتور شو 2025 از 31 اکتبر آغاز می شود و تا 9 نوامبر ادامه خواهد داشت.

