ماجرای دزدی در روز روشن از «لوور»

موزه‌ لوور پربازدیدترین موزه‌ جهان، ‌ روز یکشنبه (۱۹ اکتبر)، پس از آن‌که در گالری آپولون، که محل نگهداری جواهرات سلطنتی فرانسه است، سرقتی رخ داد، به سرعت بسته شد و در جریان این دزدی، که در روشنای روز رخ داد جواهرات بی‌قیمت دوران ناپلئونی به سرقت رفت.

«گاردین» ‌ نوشت، درحالی که پلیس فرانسه به دنبال سارقانی است، که هشت قطعه جواهر تاریخی را دزدیدند، پرسش‌هایی درباره‌ چگونگی انجام این کار و این‌که چه کسانی ممکن است خریدار اقلام بی‌قیمت، از جمله گردنبندی که ناپلئون به همسرش داده بود، باشند، مطرح شده است.

سارقان چگونه وارد «لوور» شدند؟

چهار سارق نقاب‌دار در یک یورش بسیار حرفه‌ای در روشنای روز، در جاده‌ای در امتداد رود سِن، بیرون از موزه «لوور» توقف کردند. حدود ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت محلی؛ یعنی حدود نیم ساعت پس از آن‌که ورد بازدیدکنندگان به موزه آغاز شد، سارقان در سمت جنوبی ساختمان، در کامیونی که دارای سبد بالابر و نردبان تلسکوپی بود، که به بالکنی در طبقه‌ی دوم می‌رسید، منتظر بودند. طبق گفته‌ی مقامات موزه، سارقان با استفاده از ‌سنگ‌فرز (angle grinder) و دیگر ابزارهای برقی از آنجا وارد شدند.

آن‌ها شیشه‌های ویترین‌ها را شکستند و جواهرات گران‌بها را برداشتند، درحالی که آژیرهای هشدار در موزه به صدا درآمد و نگهبانان را مطلع کرد، دزدان به سرعت گریختند و با موتورسیکلت فرار کردند. طبق گفته‌ «لوران نونز» (Laurent Nunez)، وزیر کشور فرانسه کل عملیات کمتر از ۱۰ دقیقه طول کشیده است.

او گفت: این کار توسط «تیمی باتجربه که آشکارا محل را از پیش بررسی کرده بود» انجام شده است.

چه چیزهایی از «لوور» دزدیده شد و چه چیزهایی جا ماند؟

وزارت فرهنگ فرانسه گفت: ۸ قطعه جواهر به سرقت رفته‌اند، ‌ اما تاج بسیار ارزشمند همسر ناپلئون سوم، ملکه «اوژنی»، که سارقان هنگام خروج آن را انداختند، در میان آن‌ها نبود.

آنها همچنین الماس «ریجنت» را از دست دادند، که طبق برآورد حراجی ساتبیز بیش از ۶۰ میلیون دلار (۴۵ میلیون پوند) ارزش دارد و آن هم در همان گالری قرار داشت.

«تالار آپولون»

سایر اقلام سرقت‌شده شامل یک تاج، گوشواره‌ها و گردنبند یاقوت کبود از مجموعه‌ جواهرات ملکه «ماری ـ آملی» و ملکه «Hortense» و نیز قطعاتی از مجموعه‌ ماری ـ لوئیز است.

این جواهرات در گالری آپولون نگهداری می‌شدند، که در سال ۱۶۶۱ میلادی به دستور «لویی چهاردهم» ساخته شد. این تالار، مملو از ورق‌های طلا و نقاشی‌ها، الگویی شد برای «تالار آینه» کاخ ورسای که در سراسر جهان معروف است.

واکنش‌ها تاکنون چه بوده است؟

این سرقت بلافاصله وارد عرصه‌ سیاست شد. «ژوردان باردلا» (Jordan Bardella)، ‌ رهبر جناح راست افراطی، از این رویداد برای حمله به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه که با پارلمانی متزلزل روبه‌رو است، استفاده کرد.

او در شبکه‌ی X (توییتر سابق) نوشت: «لوور نماد جهانی فرهنگ ماست. این سرقت، که به سارقان اجازه داد جواهرات فرانسه را بدزدند، تحقیر غیرقابل‌تحملی برای کشور ماست. انحطاط دولت تا کجا پیش خواهد رفت؟»

«مکرون»، رئیس جمهور فرانسه نیز گفت: فرانسه «آثار را بازخواهد یافت و عاملان به دست عدالت سپرده خواهند شد». او افزود: «سرقتی که در لوور رخ داده، حمله‌ای است به میراثی که آن را عزیز می‌داریم؛ زیرا تاریخ ماست.»

وزیر کشور فرانسه هم با این تاکید که «این یک سرقت بزرگ است»، خاطرنشان کرد که اقدامات امنیتی در لوور در سال‌های اخیر قوت پیدا کرده‌اند و به عنوان بخشی از برنامه‌ نوسازی چندمیلیون یورویی آینده‌ موزه، باز هم قوت پیدا خواهد کرد.

امنیت در اطراف آثار شاخص همچنان شدید است، تابلوی مونالیزا پشت شیشه‌ ضدگلوله در محفظه‌ای با کنترل دما نگهداری می‌شود، اما سرقت روز یکشنبه همچنین نشان داد که حفاظت در سراسر موزه برای بیش از ۳۳ هزار شیء به طور یکپارچه، قوی نیست و این سرقت رسوایی تازه‌ای است برای موزه‌ای که پیش‌تر نیز زیر ذره‌بین بوده است.

«ماگلی کونل»، بازدیدکننده‌ موزه و معلم فرانسوی از نزدیکی لیون، آنچه را بسیاری فکر می‌کردند، به گاردین گفت: «چطور ممکن است کسی با بالابر تا یک پنجره بالا برود و وسط روز جواهرات را ببرد؟ واقعا باورکردنی نیست که موزه‌ای به این شهرت بتواند چنین شکاف‌های آشکاری در امنیت داشته باشد.»

آیا پیش از این هم چنین اتفاقی افتاده است؟

موزه‌ لوور تاریخ طولانی‌ای از سرقت‌ها دارد؛ شاید بزرگ‌ترین آن توسط یک فرد ایتالیایی بوده که مدتی کوتاه در آنجا کار کرده بود و تابلوی مونالیزا را در سال ۱۹۱۱ دزدید. در جریان آن سرقت، «وینچنزو پروجیا» وارد موزه شد در حالی که لباسش طوری بود که به نظر می‌رسید از کارکنان موزه است. وقتی هیچ‌کس نگاه نمی‌کرد، نقاشی را از جای خود برداشت و یواشکی خارج شد. او بعدا دستگیر شد و نقاشی بازیابی شد.

رویداد مشابه دیگری در سال ۱۹۵۶ میلادی؛ یعنی زمانی رخ داد که یک بازدیدکننده، سنگی به سوی لبخند مشهور مونالیزا پرتاب کرد، که باعث شد رنگ در نزدیکی آرنج چپ او ترک بردارد و روند انتقال تابلو به نمایش در پشت شیشه‌ محافظ سرعت گیرد.

انتهای پیام/