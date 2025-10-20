شکایت زن باردار کرجی از رژیم صهیونیستی در پی حمله در جنگ ۱۲ روزه

این شهروند کرجی که در زمان حمله پهپادی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به یکی از مناطق مسکونی استان البرز، در منزل خود حضورداشته، پس از وقوع حادثه دچار شوک شدید روانی شده و متعاقب آن جنین خود را ازدست‌داده است.

وی در شکوائیه خود خواستار پیگیری قضائی از طریق مراجع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری علیه عاملان این اقدام تروریستی شده است.

گفتنی است در جریان تجاوز پهپادی وحشیانه رژیم صهیونیستی، چند نقطه از استان البرز هدف قرار گرفت که به گفته مسئولان، بخشی از اهداف غیرنظامی در محدوده شهری نیز آسیب دیدند.

