شکایت زن باردار کرجی از رژیم صهیونیستی در پی حمله در جنگ ۱۲ روزه

یک زن باردار ساکن مهرشهر کرج با حضور در دادسرای عمومی و انقلاب کرج، از رژیم صهیونیستی به دلیل «ایجاد رعب و وحشت عمومی» و «سقط‌جنین ناشی از حمله پهپادی جنگ تحمیلی» شکایت کرد.

این شهروند کرجی که در زمان حمله پهپادی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به یکی از مناطق مسکونی استان البرز، در منزل خود حضورداشته، پس از وقوع حادثه دچار شوک شدید روانی شده و متعاقب آن جنین خود را ازدست‌داده است.

وی در شکوائیه خود خواستار پیگیری قضائی از طریق مراجع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری علیه عاملان این اقدام تروریستی شده است.

گفتنی است در جریان تجاوز پهپادی وحشیانه رژیم صهیونیستی، چند نقطه از استان البرز هدف قرار گرفت که به گفته مسئولان، بخشی از اهداف غیرنظامی در محدوده شهری نیز آسیب دیدند.

