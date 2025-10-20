خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۰ اکتبر روز جهانی سرآشپز است

۲۰ اکتبر روز جهانی سرآشپز است
کد خبر : 1702448
لینک کوتاه کپی شد.

۲۰ اکتبر، روز جهانی سرآشپز، جشن مهارت، خلاقیت و عشق به آشپزی است؛ روزی برای قدردانی از کسانی که با هنر خود، طعم زندگی را غنی‌تر می‌کنند.

روز جهانی سرآشپز (International Chefs Day) هر ساله در ۲۰ اکتبر برگزار می‌شود و هدف آن تجلیل از نقش مهم سرآشپزها در فرهنگ، سلامت و آموزش غذایی است. این روز در سال ۲۰۰۴ توسط دکتر بیلی گالاگر، سرآشپز برجسته اهل آفریقای جنوبی و رئیس سابق انجمن جهانی جوامع سرآشپزها (Worldchefs)، بنیان‌گذاری شد.

اهداف اصلی این روز

آگاهی‌بخشی درباره تغذیه سالم، به‌ویژه برای کودکان و نسل‌های آینده.

انتقال دانش و مهارت‌های آشپزی از سرآشپزهای باتجربه به جوانان و علاقه‌مندان.

ترویج خلاقیت و نوآوری در آشپزی به‌عنوان یک هنر و علم.

تقدیر از تلاش‌های سرآشپزها در رستوران‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و خانه‌ها.

سرآشپز کیست؟

سرآشپز، قلب تپنده‌ی آشپزخانه است. او نه‌تنها مسئول طعم و ظاهر غذاست، بلکه بر مواردی چون:

برنامه‌ریزی منو و قیمت‌گذاری

نظارت بر کارکنان آشپزخانه

تأمین مواد اولیه و ایمنی غذایی

رضایت مشتریان و نوآوری در دستور پخت‌ها

نظارت دارد. بسیاری از سرآشپزهای حرفه‌ای دوره‌های تخصصی چندساله را در کالج‌های آشپزی گذرانده‌اند تا به این جایگاه برسند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ