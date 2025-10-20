۲۰ اکتبر روز جهانی سرآشپز است
۲۰ اکتبر، روز جهانی سرآشپز، جشن مهارت، خلاقیت و عشق به آشپزی است؛ روزی برای قدردانی از کسانی که با هنر خود، طعم زندگی را غنیتر میکنند.
روز جهانی سرآشپز (International Chefs Day) هر ساله در ۲۰ اکتبر برگزار میشود و هدف آن تجلیل از نقش مهم سرآشپزها در فرهنگ، سلامت و آموزش غذایی است. این روز در سال ۲۰۰۴ توسط دکتر بیلی گالاگر، سرآشپز برجسته اهل آفریقای جنوبی و رئیس سابق انجمن جهانی جوامع سرآشپزها (Worldchefs)، بنیانگذاری شد.
اهداف اصلی این روز
آگاهیبخشی درباره تغذیه سالم، بهویژه برای کودکان و نسلهای آینده.
انتقال دانش و مهارتهای آشپزی از سرآشپزهای باتجربه به جوانان و علاقهمندان.
ترویج خلاقیت و نوآوری در آشپزی بهعنوان یک هنر و علم.
تقدیر از تلاشهای سرآشپزها در رستورانها، هتلها، بیمارستانها، مدارس و خانهها.
سرآشپز کیست؟
سرآشپز، قلب تپندهی آشپزخانه است. او نهتنها مسئول طعم و ظاهر غذاست، بلکه بر مواردی چون:
برنامهریزی منو و قیمتگذاری
نظارت بر کارکنان آشپزخانه
تأمین مواد اولیه و ایمنی غذایی
رضایت مشتریان و نوآوری در دستور پختها
نظارت دارد. بسیاری از سرآشپزهای حرفهای دورههای تخصصی چندساله را در کالجهای آشپزی گذراندهاند تا به این جایگاه برسند.