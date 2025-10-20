۲۰ اکتبر روز جهانی سرآشپز است

روز جهانی سرآشپز (International Chefs Day) هر ساله در ۲۰ اکتبر برگزار می‌شود و هدف آن تجلیل از نقش مهم سرآشپزها در فرهنگ، سلامت و آموزش غذایی است. این روز در سال ۲۰۰۴ توسط دکتر بیلی گالاگر، سرآشپز برجسته اهل آفریقای جنوبی و رئیس سابق انجمن جهانی جوامع سرآشپزها (Worldchefs)، بنیان‌گذاری شد.

اهداف اصلی این روز

آگاهی‌بخشی درباره تغذیه سالم، به‌ویژه برای کودکان و نسل‌های آینده.

انتقال دانش و مهارت‌های آشپزی از سرآشپزهای باتجربه به جوانان و علاقه‌مندان.

ترویج خلاقیت و نوآوری در آشپزی به‌عنوان یک هنر و علم.

تقدیر از تلاش‌های سرآشپزها در رستوران‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و خانه‌ها.

سرآشپز کیست؟

سرآشپز، قلب تپنده‌ی آشپزخانه است. او نه‌تنها مسئول طعم و ظاهر غذاست، بلکه بر مواردی چون:

برنامه‌ریزی منو و قیمت‌گذاری

نظارت بر کارکنان آشپزخانه

تأمین مواد اولیه و ایمنی غذایی

رضایت مشتریان و نوآوری در دستور پخت‌ها

نظارت دارد. بسیاری از سرآشپزهای حرفه‌ای دوره‌های تخصصی چندساله را در کالج‌های آشپزی گذرانده‌اند تا به این جایگاه برسند.

