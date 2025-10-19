بهترین سریالهای کرهای پاییز؛ از «این اولین زندگیمه» تا « خاطرات رهایی من»
فیلم و سریالهای کرهای همچنان در دنیا و ایران محبوبند و طرفدان خاص خود را دارند، مانند فیلم «شکارچیان شیطان کش کیپاپ»
شبهای طولانی پاییز فرصت خوبی برای تماشای سریالهای کرهای که این فصل را به زیباترین شکل به تصویر کشیدهاند. در ادامه نگاهی به برخی از بهترین سریالهای کرهای برای تماشا در پاییز خواهیم داشت.
سریال «چون این اولین زندگیمه»
دختر جوانی به نام «سه هه» برای پرداخت هزینههای خرید خانه تن به ازدواج قراردادی با مردی به اسم «یو جین یو» میدهد، مردی بیش از حد ساکت که جایی برای زندگی ندارد و به دنبال یک اتاق همه جا را گشته، آنها تصمیم میگیرند به صورت پنهانی عقد کنند و بعد از گدشت چند ماه از هم جدا شوند. سریال فضای آرامی دارد و به خوبی آرامش میان کاراکترها را به مخاطب منتقل میکند. در عین حال فضایی را به تصویر میکشد که در آن افراد به مرور تلاش میکنند به انسانهایی بهتری تبدیل شوند.
سریال «فراتر از شیطان»
«لی دونگ شیک» که قبلا یک کارآگاه ماهر بود به مرور از زندگی سختی که داشته فاصله گرفته و در اداره پلیس یک شهر مشغول کارهای پیش پا افتاده شده، ماجرا از جایی شروع میشود که یک کارآگاه نخبه به اسم «هان جو وون» به این ایستگاه نقل مکان میکند و ریاست آنجا را به عهده میگیرد. آنها با پرونده قتلی روبرو میشوند که مربوط به یک قاتل زنجیرهای در گذشته است و هنوز حل نشده باقی مانده، پرونده قتلی که زندگی «دونگ شیک» را به هم ریخته است. او و کارآگاه جدید تصمیم میگیرند با هم پرونده را حل کنند. «فراتر از شیطان» داستان دوستی افراد که در نگاه اول هیچ ویژگی مشترکی ندارند. این سریال روند کندی دارد و در ژانر معمایی قرار میگیرد و برای تماشا در شبهای طولانی پاییز یکی از جذابترین گزینههاست.
سریال «در خاطرت مرا پیدا کن»
داستان در مورد مجری اخباری به نام «لی جونگ هون» که تمام جزئیات زندگی خود را از کودکی تا بزرگسالی به یاد دارد، در حالی که «یوها جین»، بازیگر معروفی که بر اثر حادثهای ناخواسته تمام لحظات زندگیاش را فراموش کرده، ماجرا از جایی آغاز میشود که در میان آنها عشق شکل میگیرد. این سریال عاشقانه دلنشین و سادهای دارد که مخاطب را با خود همراه میکند اما آنچه «در خاطرت مرا پیدا کن» را از آثار عاشقانه کرهای متمایز میکند، لوکیشنهایش است که به خوبی زیباییهای پاییز را نمایش میدهد.
سریال «لبخند پر کشیده از نگاهت»
داستان از جایی شروع میشود که کارآگاه «یوجین گوک» مسئول حل یک پرونده قتل میشود، پرونده قتلی که پای خواهرش «یوجین کانگ» به میان میآید. کارآگاه به مرور توجه میشود که خواهرش با مظنون اصلی پرونده «مویونگ» ارتباط دارد. «جین گوک» تلاش میکند تا آنها را از هم جدا کند اما عشقی میان آنها شکل گرفته که مانع میشود. این سریال پایان تلخی دارد و فضایی غمگین و اگر در روزهای دلگیر پاییز نیاز به گریه کردن دارید، این سریال بهترین گزینه برای تماشاست.
سریال «خاطرات رهایی من»
این درام داستان زندگی سه خواهر و برادر که در روستایی بیرون از سئول زندگی میکنند. آنها زندگی یکنواختی دارند و هر روز عین ربات به سرکار میروند و برمیگردند اما ورود یک غریبه به نام «آقای گو» به روستا همه چیز را به هم میریزد. «خاطرات رهایی من» از فضای سنگین پاییز به خوبی برای نشان دادن تنهایی کاراکترها استفاده میکند. در عین حال تصویری واقع گرایانه و عمیق از زندگی افرادی به تصویر میکشد که در آستانه ۴۰ سالگی قرار دارند و احساس میکنند همه چیز را از دست دادهاند.