علائم آنفلوآنزای A و B چه تفاوتی با هم دارند؟
رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه ویروس آنفلوآنزای فصلی شامل دو تیپ A و B است، گفت: از نظر نوع و شدت علائم، تغییر محسوسی در بیماران در ابتلا به آنفلوآنزا تیپ A و B مشاهده نمیشود.
زهرا نهبندانی با اشاره به نزدیکی فصل سرما در خصوص شیوع بیماری آنفلوآنزا، اظهار کرد: ویروس آنفلوآنزای فصلی شامل دو تیپ A و B است که در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری مانند سالهای گذشته از کل موارد شناسایی شده آنفلوآنزا، حدود ۸۵ درصد آنفلوآنزای تیپ A ، ساب تایپ غالب H۳N۲ و چند مورد هم H۱N۱ بوده است.
وی با بیان اینکه ۱۵ درصد از کل موارد شناسایی شده آنفلوآنزا تیپ B بوده است، افزود: از نظر نوع و شدت علائم، تغییر محسوسی در بیماران در ابتلا به تیپ A و B مشاهده نمیشود.
رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص پیشگیری از شیوع بیماریهای تنفسی، تاکید کرد: شیوع بیماریهای تنفسی همانند آنفلوانزا، کرونا و ویروسهای دیگر مستلزم رعایت آداب همچون همراه داشتن دستمال در هنگام عطسه و سرفه، شستشوی مکرر دستها با آب و مایع صابون، استفاده از ماسک در محیطهای شلوغ از جمله مترو، اتوبوس و…. است.
نهبندانی با بیان اینکه هنگام مشاهده علائم تنفسی در خود یا اطرافیان، فاصله لازم را حفظ کنید، گفت: تغذیه مناسب در جهت تقویت سیستم ایمنی بدن و واکسیناسیون گروههای پرخطر بسیار واجب است. در صورت مشاهده علائم آنفلوآنزا مخصوصا در دانش آموزان از رفتن به مدرسه تا بهبودی کامل خودداری کنند.
وی در خصوص درمان این سویه جدید از آنفلوآنزا، تشریح کرد: درمان آنفلوانزآی فصلی بیشتر درمان علامتی است؛ بدین معنا که با استفاده از داروهای ضد درد، تب بُر و ضد سرفه با توجه به حسب علائم و شرایط بیمار انجام میشود.
رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن اشاره به توصیههایی به شهروندان، بیان کرد: مردم درصورت مشاهده علائم این بیماری به پزشک مراجعه کرده با تشخیص پزشک معالج به ویژه برای استفاده گروههای پرخطر، در همان سه الی چهار روز ابتدای ابتلا به آنفلوآنزا، داروی اوسلتامیویر به صورت کپسول و یا شربت تجویز میشود. این دارو در مراکز بهداشت و در داروخانههای سطح شهر با تجویز پزشک، موجود است.