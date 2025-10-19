خانه



سایر رسانه‌ها ۲۷ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۰:۴۳

فیلم دوربین مدار بسته زندان قزلحصار / اعتصاب‌سازی، سناریو جدید با بازی قاچاقچیان عمده مواد مخدر و سارقان مسلح و خشن

در روزهای اخیر ادعای اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان که به جرم قاچاق عمده واد مخدر و سرقت مسلحانه خشن در زندان به سر می برند تبدیل به خبر اول رسانه‌های معاندین و عوامل رسانه‌ای آن‌ها در فضای مجازی شده است.