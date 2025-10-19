خبرگزاری کار ایران
فیلم دوربین مدار بسته زندان قزلحصار / اعتصاب‌سازی، سناریو جدید با بازی قاچاقچیان عمده مواد مخدر و سارقان مسلح و خشن

در روزهای اخیر ادعای اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان که به جرم قاچاق عمده واد مخدر و سرقت مسلحانه خشن در زندان به سر می برند تبدیل به خبر اول رسانه‌های معاندین و عوامل رسانه‌ای آن‌ها در فضای مجازی شده است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد اعتصاب غذای ادعایی صورت گرفته در برخی از بندهای زندان قزلحصار صورت گرفته بود که محل نگهداری قاچاقچیان عمده موادمخدر و سارقان مسلح خشن است.

افرادی که عده‌ای از آن‌ها با پخش عمده موادمخدر خانواده‌های زیادی را از متلاشی کرده و سارقین مسلح خشنی که با اقدامات ضد امنیتی خود امنیت روانی جامعه را هدف گرفته‌اند.

