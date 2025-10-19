قدرتمندترین موشک تاریخ قد کشید
اسپیس ایکس با معرفی نسخهی سوم استارشـیپ، بزرگترین موشک تاریخ را بازطراحی کرده است. این غول فلزی قرار است مأموریتهای ماه و مریخ را از رؤیا به واقعیت نزدیکتر کند.
شرکت اسپیسایکس با مدیریت ایلان ماسک اعلام کرد که نسل جدید موشک استارشـیپ با نام Starship Version 3 بهزودی آماده پرواز خواهد شد. این موشک که بزرگترین و قدرتمندترین سامانه پرتاب ساختهشده در تاریخ است، قرار است در سال ۲۰۲۶ نخستین پرتاب مداری خود را انجام دهد و فصل تازهای در رقابت فضایی رقم بزند.
استارشـیپ ۳ حدود ۱.۵ متر بلندتر از نسخهی قبلی است و با افزایش ظرفیت سوخت، میتواند مأموریتهای طولانیتری را انجام دهد. یکی از مهمترین تغییرات این نسخه، افزودن سامانه سوختگیری مداری است. قابلیتی که اجازه میدهد دو استارشـیپ در مدار به هم متصل شده و سوخت را از یکی به دیگری منتقل کنند. این فناوری کلیدی، قدمی بزرگ بهسوی سفرهای بینسیارهای محسوب میشود.
در بخش موتور نیز تحول چشمگیری رخ داده است. استارشـیپ ۳ به موتورهای نسل سوم راپتور (Raptor 3) مجهز میشود که نسبت به نسخههای پیشین قدرت بیشتر، راندمان بالاتر و دوام بیشتری دارند. این موتورهای جدید نهتنها توان پرتاب را افزایش میدهند، بلکه به اسپیسایکس امکان میدهند موشک را سریعتر بازگردانده و دوباره مورد استفاده قرار دهد که گامی حیاتی برای کاهش هزینههای پرتاب است.
به گفته کارشناسان، تغییرات در نسخهی سوم تنها به ظاهر یا ارتفاع محدود نیست. از سامانههای الکترونیکی و ناوبری تا ذخیرهسازهای انرژی و طراحی داخلی تانکها، تقریباً همه چیز در استارشـیپ ۳ بازطراحی شده است. اسپیسایکس اعلام کرده که این نسخه «عملاً موشکی کاملاً جدید» محسوب میشود.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که چنین تغییرات گستردهای میتواند در مراحل اولیه با مشکلات فنی همراه باشد.
ناسا قصد دارد در چارچوب برنامه آرتمیس از نسخهای ویژه از استارشـیپ برای انتقال فضانوردان به سطح ماه استفاده کند. «استارشیپ ۳» در صورت موفقیت، میتواند مفهوم سفر فضایی را متحول کند. چون با قابلیت سوختگیری در مدار، دیگر نیازی به موشکهای فوقسنگین یکبار مصرف نخواهد بود. هر موشک میتواند چندین بار به فضا برود و با سوختگیری دوباره، مسیر خود را به ماه، مریخ یا فراتر ادامه دهد.