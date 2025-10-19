آغاز پیش‌ فروش ساینا S و کوییک GX-L از ۲۹ مهر

گروه خودروسازی سایپا شرایط پیش‌فروش خودروهای ساینا S و کوییک GX-L ویژه طرح عادی و حمایت از جوانی جمعیت را از ۲۹ مهر ۱۴۰۴ اعلام کرد. ثبت‌نام، مبلغ پیش‌پرداخت، زمان تحویل، شرایط انصراف و سود مشارکت را در این خبر بخوانید.

گروه خودروسازی سایپا شرایط پیش‌فروش محصولات خود را ویژه متقاضیان طرح عادی از محل مازاد ظرفیت طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اعلام کرد. ثبت‌نام از ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۴، آغاز می‌شود و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

نحوه ثبت‌نام و اطلاعات لازم

ثبت‌نام صرفاً از طریق سایت رسمی سایپا: https://com.iranecar.saipa

بروزرسانی اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور قبل از تاریخ ثبت‌نام الزامی است.

شرایط پیش‌پرداخت و تحویل خودرو

نوع خودرو مبلغ پیش‌پرداخت (ریال) زمان تحویل رنگ خودرو قیمت خودرو ساینا S با استاندارد ۸۵ گانه و SBR ۲,۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تیر و مرداد ۱۴۰۵ سفید قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد کوییک GX-L با ترمز ESC و SBR ۲,۵۳۱,۸۰۰,۰۰۰ خرداد و تیر ۱۴۰۵

توضیحات مهم

در صورت تغییرات در تجهیزات خودرو یا افزایش هزینه‌ها مانند شماره‌گذاری، بیمه، مالیات و …، دعوتنامه تکمیل وجه صادر خواهد شد. تحویل خودرو مطابق جدول فوق در هفته چهارم ماه ذکر شده انجام می‌شود.

شرایط عمومی پیش‌فروش خودرو برای متقاضیان عادی

حداقل سن متقاضی: ۱۸ سال

هر کد ملی فقط مجاز به ثبت‌نام یک دستگاه خودرو است

متقاضیان با پلاک فعال امکان ثبت‌نام ندارند (به جز خودروهای بالای ۵ سال)

متقاضی نباید دارای سوابق ثبت‌نام در ۴۸ ماه گذشته نزد سایپا و ایران‌خودرو و در ۲۴ ماه گذشته در سایر خودروسازان داشته باشد.

امکان صلح، انتقال یا فروش حواله خودرو وجود ندارد

ثبت‌نام مشتریان حقوقی مجاز نیست

سایر شرایط و محدودیت‌ها در سایت رسمی سایپا و نمایندگی‌ها اعمال می‌شود

نکات تکمیلی و الزامات پیش‌فروش خودرو

سود مشارکت برای موعد تحویل خرداد تا مرداد ۱۴۰۵: ۱۶ درصد

سود انصراف: ۳ درصد کمتر از سود مشارکت

قیمت نهایی خودرو بر اساس زمان تحویل مندرج در قرارداد محاسبه می‌شود

تماس و اطلاعات بیشتر

برای اطلاعات تکمیلی، متقاضیان می‌توانند با نمایندگی‌های مجاز سایپا تماس بگیرند یا از طریق سایت سایپا جزئیات خودرو و خدمات پس از فروش را مشاهده کنند.

منبع عصر ایران

