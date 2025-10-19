آغاز پیش فروش ساینا S و کوییک GX-L از ۲۹ مهر
گروه خودروسازی سایپا از آغاز پیشفروش خودروهای ساینا S و کوییک GX-L ویژه طرح عادی و حمایت از جوانی جمعیت از روز سهشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ خبر داد.
گروه خودروسازی سایپا شرایط پیشفروش خودروهای ساینا S و کوییک GX-L ویژه طرح عادی و حمایت از جوانی جمعیت را از ۲۹ مهر ۱۴۰۴ اعلام کرد. ثبتنام، مبلغ پیشپرداخت، زمان تحویل، شرایط انصراف و سود مشارکت را در این خبر بخوانید.
گروه خودروسازی سایپا شرایط پیشفروش محصولات خود را ویژه متقاضیان طرح عادی از محل مازاد ظرفیت طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اعلام کرد. ثبتنام از ساعت ۱۰ صبح روز سهشنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۴، آغاز میشود و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.
نحوه ثبتنام و اطلاعات لازم
ثبتنام صرفاً از طریق سایت رسمی سایپا: https://com.iranecar.saipa
بروزرسانی اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور قبل از تاریخ ثبتنام الزامی است.
شرایط پیشپرداخت و تحویل خودرو
|
نوع خودرو
|
مبلغ پیشپرداخت (ریال)
|
زمان تحویل
|
رنگ خودرو
|
قیمت خودرو
|
ساینا S با استاندارد ۸۵ گانه و SBR
|
۲,۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰
|
تیر و مرداد ۱۴۰۵
|
سفید
|
قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد
|
کوییک GX-L با ترمز ESC و SBR
|
۲,۵۳۱,۸۰۰,۰۰۰
|
خرداد و تیر ۱۴۰۵
توضیحات مهم
در صورت تغییرات در تجهیزات خودرو یا افزایش هزینهها مانند شمارهگذاری، بیمه، مالیات و …، دعوتنامه تکمیل وجه صادر خواهد شد. تحویل خودرو مطابق جدول فوق در هفته چهارم ماه ذکر شده انجام میشود.
شرایط عمومی پیشفروش خودرو برای متقاضیان عادی
حداقل سن متقاضی: ۱۸ سال
هر کد ملی فقط مجاز به ثبتنام یک دستگاه خودرو است
متقاضیان با پلاک فعال امکان ثبتنام ندارند (به جز خودروهای بالای ۵ سال)
متقاضی نباید دارای سوابق ثبتنام در ۴۸ ماه گذشته نزد سایپا و ایرانخودرو و در ۲۴ ماه گذشته در سایر خودروسازان داشته باشد.
امکان صلح، انتقال یا فروش حواله خودرو وجود ندارد
ثبتنام مشتریان حقوقی مجاز نیست
سایر شرایط و محدودیتها در سایت رسمی سایپا و نمایندگیها اعمال میشود
نکات تکمیلی و الزامات پیشفروش خودرو
سود مشارکت برای موعد تحویل خرداد تا مرداد ۱۴۰۵: ۱۶ درصد
سود انصراف: ۳ درصد کمتر از سود مشارکت
قیمت نهایی خودرو بر اساس زمان تحویل مندرج در قرارداد محاسبه میشود
تماس و اطلاعات بیشتر
برای اطلاعات تکمیلی، متقاضیان میتوانند با نمایندگیهای مجاز سایپا تماس بگیرند یا از طریق سایت سایپا جزئیات خودرو و خدمات پس از فروش را مشاهده کنند.