خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز پیش‌ فروش ساینا S و کوییک GX-L از ۲۹ مهر

آغاز پیش‌ فروش ساینا S و کوییک GX-L از ۲۹ مهر
کد خبر : 1702283
لینک کوتاه کپی شد.

گروه خودروسازی سایپا از آغاز پیش‌فروش خودروهای ساینا S و کوییک GX-L ویژه طرح عادی و حمایت از جوانی جمعیت از روز سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ خبر داد.

گروه خودروسازی سایپا شرایط پیش‌فروش خودروهای ساینا S و کوییک GX-L ویژه طرح عادی و حمایت از جوانی جمعیت را از ۲۹ مهر ۱۴۰۴ اعلام کرد. ثبت‌نام، مبلغ پیش‌پرداخت، زمان تحویل، شرایط انصراف و سود مشارکت را در این خبر بخوانید.

گروه خودروسازی سایپا شرایط پیش‌فروش محصولات خود را ویژه متقاضیان طرح عادی از محل مازاد ظرفیت طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اعلام کرد. ثبت‌نام از ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۴، آغاز می‌شود و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

نحوه ثبت‌نام و اطلاعات لازم

ثبت‌نام صرفاً از طریق سایت رسمی سایپا: https://com.iranecar.saipa

بروزرسانی اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور قبل از تاریخ ثبت‌نام الزامی است.

شرایط پیش‌پرداخت و تحویل خودرو

نوع خودرو

مبلغ پیش‌پرداخت (ریال)

زمان تحویل

رنگ خودرو

قیمت خودرو

ساینا S با استاندارد ۸۵ گانه و SBR

۲,۳۴۹,۹۰۰,۰۰۰

تیر و مرداد ۱۴۰۵

سفید

قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد

کوییک GX-L با ترمز ESC و SBR

۲,۵۳۱,۸۰۰,۰۰۰

خرداد و تیر ۱۴۰۵

 

توضیحات مهم

در صورت تغییرات در تجهیزات خودرو یا افزایش هزینه‌ها مانند شماره‌گذاری، بیمه، مالیات و …، دعوتنامه تکمیل وجه صادر خواهد شد. تحویل خودرو مطابق جدول فوق در هفته چهارم ماه ذکر شده انجام می‌شود.

شرایط عمومی پیش‌فروش خودرو برای متقاضیان عادی

حداقل سن متقاضی: ۱۸ سال

هر کد ملی فقط مجاز به ثبت‌نام یک دستگاه خودرو است

متقاضیان با پلاک فعال امکان ثبت‌نام ندارند (به جز خودروهای بالای ۵ سال)

متقاضی نباید دارای سوابق ثبت‌نام در ۴۸ ماه گذشته نزد سایپا و ایران‌خودرو و در ۲۴ ماه گذشته در سایر خودروسازان داشته باشد.

امکان صلح، انتقال یا فروش حواله خودرو وجود ندارد

ثبت‌نام مشتریان حقوقی مجاز نیست

سایر شرایط و محدودیت‌ها در سایت رسمی سایپا و نمایندگی‌ها اعمال می‌شود

نکات تکمیلی و الزامات پیش‌فروش خودرو

سود مشارکت برای موعد تحویل خرداد تا مرداد ۱۴۰۵: ۱۶ درصد

سود انصراف: ۳ درصد کمتر از سود مشارکت

قیمت نهایی خودرو بر اساس زمان تحویل مندرج در قرارداد محاسبه می‌شود

تماس و اطلاعات بیشتر

برای اطلاعات تکمیلی، متقاضیان می‌توانند با نمایندگی‌های مجاز سایپا تماس بگیرند یا از طریق سایت سایپا جزئیات خودرو و خدمات پس از فروش را مشاهده کنند.

منبع عصر ایران
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ