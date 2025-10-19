مرشایمر: طرح آتش بس ترامپ در غزه شکست خواهد خورد + فیلم
استاد مشهور روابط بینالملل جان مرشایمر همگام با شمار دیگری از تحلیلگران تأکید کرده که طرح آتشبس ترامپ در غزه به دلیل سابقهٔ بدعهدیهای اسرائیل، ناکام خواهد ماند. او در ادامه افزود که در طرح ترامپ، «هیچ توافقی حاصل نخواهد شد که فلسطینیها حق تعیین سرنوشت داشته باشند و بتوانند نوعی دولت مستقل برای خود تشکیل دهند. این اتفاق نخواهد افتاد.» این نظریهپرداز برجسته در ادامه افزود که اسرائیل در این کارزار به هیچیک از اهداف خود نرسیده است و در نتیجه از نقض آتشبس توسط اسرائیل تعجب نخواهد کرد.