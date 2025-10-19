جنجال در «هزار و یک»؛ کیایی از جنابخان جدا میشود
اختلافها در پشت صحنه «هزار و یک» بالا گرفت؛ جدایی محسن کیایی از برنامه قطعی به نظر میرسد.
برنامه «هزار و یک» به تهیهکنندگی و کارگردانی فریدالدین نیکجو، با اجرای محسن کیایی و حضور جناب خان با صدا پیشگی محمد بحرانی به عنوان یک برنامه شبانه کمدی و طنز با موضوعات مختلف با حضور مهمانان متنوع و مرتبط با اعداد از شبکه نسیم پخش میشود.
این برنامه سه شنبه تا جمعه ساعت ۲۳ از شبکه نسیم به روی آنتن میرفت.
پیگیریها نشان میدهد که برای فصل دوم، محسن کیایی و تهیهکننده به توافق نرسیدند و این اختلافها باعث شده تا جدایی محسن کیایی جدی شود.
«هزار و یک » برنامهای در قالب گفت وگو - سرگرمی است و هر قسمت آن حول محور یک عدد خاص میچرخد که سوژهها و موضوعات مرتبط با آن عدد در برنامه مطرح میشود.
در بخشهایی از این برنامه، شخصیت جنابخان، کیایی را همراهی میکرد.