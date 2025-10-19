خانه



سایر رسانه‌ها ۲۷ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۹:۴۲

وزیر جنگ آمریکا با «کراوات روسی» +فیلم

جنجال‌ها درباره کراوات به رنگ پرچم روسیه وزیر جنگ آمریکا پیت هگزث در دیدار دونالد ترامپ با همتای اوکراینی، واکنش نفر دوم دولت آمریکا را به دنبال داشت.