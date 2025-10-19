وزیر جنگ آمریکا با «کراوات روسی» +فیلم
جنجالها درباره کراوات به رنگ پرچم روسیه وزیر جنگ آمریکا پیت هگزث در دیدار دونالد ترامپ با همتای اوکراینی، واکنش نفر دوم دولت آمریکا را به دنبال داشت.
برخی کاربران شبکههای اجتماعی با انتشار یک عکس نوشتند: «پیت هگزث در جلسه کاخ سفید با رئیس جمهور زلنسکی با کراواتی به نشان پرچم سه رنگ روسیه حاضر شد. این افراد عاشق پوتین و روسیه هستند.»
معاون رئیسجمهور آمریکا جی دی ونس به دفاع از رنگ کراوات وزیر جنگ پرداخت و در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشت: «شاید او رنگهای آمریکا را پوشیده بود.»