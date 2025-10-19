خبرگزاری کار ایران
روزهای قمر در عقرب آبان 1404

روزهای قمر در عقرب آبان 1404
روزهای قمر در عقرب آبان 1404 را با جزئیات کامل بشناسید؛ تاریخ دقیق، ساعت‌های نامناسب و روش‌های رفع اثرات این ایام را در این راهنمای جامع بررسی کنید تا از نکات ضروری برای برنامه‌ریزی بهتر آگاه شوید.

مطابق محاسبات نجومی، در ماه آبان ۱۴۰۴، سه روز از این ماه با پدیده قمر در عقرب همراه خواهد بود. این پدیده از روز سه‌شنبه، ۲۷ آبان از ساعت ۱۳:۰۰ آغاز شده و تا روز پنجشنبه، ۲۹ آبان در ساعت ۱۴:۰۰ ادامه خواهد داشت.

حرکت قمر در صورت فلکی عقرب طی آبان ۱۴۰۴

بر اساس بررسی‌های نجومی، در این ماه، قمر دوباره برای مدت سه روز وارد صورت فلکی عقرب می‌شود. این حرکت در ساعت ۱۳:۲۰ روز ۲ آبان آغاز و در ساعت ۱۴:۳۰ روز ۴ آبان به پایان می‌رسد.

اقداماتی که نباید در روزهای قمر در عقرب انجام شوند

براساس باورهای موجود، دوره‌های قمر در عقرب مناسب انجام کارهای بنیادی و مهم نیستند. گفته می‌شود در این روزها انجام فعالیت‌هایی نظیر ازدواج ، آغاز کسب‌وکار ، شروع سفر یا اجرای عمل جراحی‌های بزرگ با موانع و مشکلات بیشتری همراه خواهد بود.

به همین دلیل، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند، برای موفقیت بیشتر در تصمیمات مهم زندگی، از تقویم‌های نجومی بهره ببرند و از روزهای وقوع این اتفاق آگاه شوند. همچنین، توصیه‌های دینی و شرعی از دیدگاه معصومین (ع) نیز می‌توانند در این موضوع برای مشارکت‌کنندگان راهگشا باشند.

فعالیت‌های پیشنهادی برای روزهای قمر در عقرب

شاید به نظر برسد که روزهای قمر در عقرب برای فعالیت‌های جدی مناسب نیستند، اما از دیدگاهی دیگر، این بازه زمانی فرصتی فراهم می‌کند تا به بررسی درونی و تعمق در احوالات خود بپردازید. اعمالی نظیر مدیتیشن ، نوشتن احساسات در دفتر خاطرات یا حتی دعا و نیایش در این روزها توصیه می‌شوند؛ چرا که امکان دارد از عمق بیشتری برخوردار باشند و تأثیرات معنوی بیشتری داشته باشند.

راهکارهایی برای کاهش تاثیرات قمر در عقرب

برای مقابله با اثرات و نحوستی که ممکن است به روزهای این پدیده نسبت داده شود، انجام برخی مناسک مذهبی پیشنهاد می‌شود. به عنوان مثال، چند مرتبه خواندن دعای حوقله سبعه در اولین روز پدیده، رفتاری مؤثر تلقی می‌شود. همچنین، انجام صدقه دادن ، تلاوت آیت‌الکرسی و خواندن آیاتی از قرآن کریم می‌تواند به کاهش این اثرات کمک کند و فضائل معنوی این روزها را تقویت نماید.

