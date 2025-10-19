خبرگزاری کار ایران
آتش‌سوزی گسترده یک کارخانه نظامی آمریکایی-اسرائیلی در شهر طیرات کارمل رژیم صهیونیستی + فیلم

کد خبر : 1701930
رسانه های عبری زبان در گزارشی از آتش‌سوزی بزرگی در کارخانه «Carmel Forge Ltd» شهر طیرات کارمل به دلیل اختلال مشکوک در تجهیزات صنعتی این کارخانه، خبر دادند و بدون اشاره به میزان تلفات جانی اضافه کردند در پی این حادثه خسارات مادی فراوانی به این محل وارد شده است. شرکت Carmel Forge Ltd تولیدکننده قطعات جنگنده های نظامی و تجهیزات تولید و توزیع برق است که سهام آن متعلق به یک هلدینگ آمریکایی فعال در زمینه صنایع هوانوردی از جمله موتور هواپیما، سامانه‌ها و ساختارهای هوایی، امنیت سایبری، موشک‌ها، سامانه‌های دفاع هوایی، هواپیماهای بدون سرنشین و... است.

منبع تسنیم
