جمع کردن یک میلیارد تومان چقدر طول میکشد؟ + اینفوگرافیک
این آمارها و مقایسهها اما به شرطی واقعیت پیدا میکند که فرد هیچ هزینهای نداشته باشد و همه حقوق ماهانه را کاملاً پسانداز کند.
در شرایط فعلی ایران، بسیاری این سؤال را دارند: «چند سال طول میکشد تا با درآمد ماهانه عادی به ثروت یک میلیارد تومان برسیم؟» محاسبات نشان میدهد که سرعت دستیابی به این عدد، تقریباً به همان میزان که دریافتی ماهانه فرد افزایش مییابد، به شکل چشمگیری کاهش پیدا میکند.
برای مثال، با حقوق پایه و حداقلی ۱۰ میلیون تومان در ماه، فرد باید حدود ۸ سال و ۳ ماه بیوقفه همه درآمدش را پسانداز کند تا به این رقم برسد. درآمد را که دو برابر کنیم و به ۲۰ میلیون تومان برسانیم، این مسیر به حدود ۴ سال و ۲ ماه کاهش پیدا میکند—تقریباً نصف مدت قبلی.