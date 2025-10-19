خبرگزاری کار ایران
قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1701850
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

111,658,000

طلای 18 عیار / 740

110,147,000

طلای ۲۴ عیار

148,929,000

طلای دست دوم

110,221,880

آبشده کمتر از کیلو

484,030,000

مثقال طلا

484,020,000

انس طلا

4,249.98

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,156,500,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,110,000,000

نیم سکه تک فروشی

590,600,000

ربع سکه تک فروشی

335,600,000

سکه گرمی تک فروشی

169,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,093,000,000

نیم سکه (قبل 86)

545,000,000

ربع سکه (قبل 86)

275,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

62,080,000

حباب سکه بهار آزادی

2,430,000

حباب نیم سکه

49,290,000

حباب ربع سکه

56,620,000

حباب سکه گرمی

36,960,000
