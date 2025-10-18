«شوید»؛ گیاهی که مصریان با آن «ارواح شرور» را دور میکردند
شوید سبزی خوشعطری است که میتوان آن را گنجینهای از خواص درمانی به حساب آورد؛ گیاهی که مصریان از آن برای دور کردن ارواح استفاده میکردند و آمریکاییهای امروزی نیز شیفتۀ ترکیب آن با خیارشور هستند.
شوید سرشار از مواد مغذی حیاتی است که از بروز بیماریهای خطرناکی مانند سکته و ناراحتی قلبی جلوگیری میکند. این سبزی معطر دارای فلاونوئیدهاست؛ ترکیبات گیاهی مهمی که نقش اساسی در مقابله با سرطان و تقویت سیستم ایمنی بدن دارند.
به گفته دکتر ایدین کسیدی از دانشگاه کوئینز بلفاست ایرلند، فلاونوئیدها استرس اکسیداتیو و التهاب را کاهش میدهند، به سلامت رگهای خونی کمک میکنند و حتی به حفظ توده عضلانی در دوران پیری کمک مینمایند؛ همه این موارد برای حفظ توان جسمی و سلامت روان ضروریاند.
اما این تمام ماجرا نیست. تنها یک قاشق از این گیاه سبز، سرشار از ویتامین A (مفید برای بینایی)، ویتامین C (تقویتکننده سیستم ایمنی) و مواد معدنی چون کلسیم و پتاسیم است که به کنترل فشار خون کمک میکنند. همچنین تحقیقات نشان دادهاند شوید میتواند سطح کلسترول بد خون را کاهش دهد و از گرفتگی شریانها و خطر سکته جلوگیری کند.
داشتن تنها ۴۳ کالری در هر دوسوم پیمانه، شوید را به یک خوراکی مناسب برای کسانی تبدیل میکند که به دنبال رژیمهای غذایی کم کالری و سالم هستند. برای بهرهمندی از خواص آن تنها اندکی از برگهای نازک و معطرش کافی است.
این گیاه خوشطعم با بوی ملایم و طعم شبیه شیرینبیان را میتوان خرد کرده و روی تخممرغ شکمپر، ساندویچ خیار و پنیر خامهای، سس ماست یا حتی در نان خانگی استفاده کرد.
در دوران باستان، مصریان شوید را برای دور کردن ارواح بد و همچنین بهعنوان داروی ادرارآور به کار میبردند. امروزه بیشتر آمریکاییها شوید را از طریق ترکیب آن با خیارشور میشناسند. خیارشور تخمیری سرشار از پروبیوتیکها و الکترولیتهایی است که به تنظیم آب بدن کمک میکنند، بهشرط آنکه در مصرف آن زیادهروی نشود.