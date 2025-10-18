به گفته دکتر ایدین کسیدی از دانشگاه کوئینز بلفاست ایرلند، فلاونوئیدها استرس اکسیداتیو و التهاب را کاهش می‌دهند، به سلامت رگ‌های خونی کمک می‌کنند و حتی به حفظ توده عضلانی در دوران پیری کمک می‌نمایند؛ همه این موارد برای حفظ توان جسمی و سلامت روان ضروری‌اند.

اما این تمام ماجرا نیست. تنها یک قاشق از این گیاه سبز، سرشار از ویتامین A (مفید برای بینایی)، ویتامین C (تقویت‌کننده سیستم ایمنی) و مواد معدنی چون کلسیم و پتاسیم است که به کنترل فشار خون کمک می‌کنند. همچنین تحقیقات نشان داده‌اند شوید می‌تواند سطح کلسترول بد خون را کاهش دهد و از گرفتگی شریان‌ها و خطر سکته جلوگیری کند.

داشتن تنها ۴۳ کالری در هر دو‌سوم پیمانه، شوید را به یک خوراکی مناسب برای کسانی تبدیل می‌کند که به دنبال رژیم‌های غذایی کم کالری و سالم هستند. برای بهره‌مندی از خواص آن تنها اندکی از برگ‌های نازک و معطرش کافی است.

این گیاه خوش‌طعم با بوی ملایم و طعم شبیه شیرین‌بیان را می‌توان خرد کرده و روی تخم‌مرغ شکم‌پر، ساندویچ خیار و پنیر خامه‌ای، سس ماست یا حتی در نان خانگی استفاده کرد.

در دوران باستان، مصریان شوید را برای دور کردن ارواح بد و همچنین به‌عنوان داروی ادرارآور به کار می‌بردند. امروزه بیشتر آمریکایی‌ها شوید را از طریق ترکیب آن با خیارشور می‌شناسند. خیارشور تخمیری سرشار از پروبیوتیک‌ها و الکترولیت‌هایی است که به تنظیم آب بدن کمک می‌کنند، به‌شرط آنکه در مصرف آن زیاده‌روی نشود.