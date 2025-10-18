ضارب روحانی امامزاده یحیی دستگیر شد
چهارشنبه گذشته حجتالاسلام مهدی بیات، از طلاب انقلابی و فعالان فرهنگی در صحن امامزاده یحیی تهران هدف سوءقصد قرار گرفت. ضارب این روحانی توسط نیروی انتظامی دستگیر شد.
حجتالاسلام مهدی بیات، از طلاب انقلابی و فعالان فرهنگی در صحن امامزاده یحیی تهران هدف سوءقصد قرار گرفت.در این حمله خونین، این روحانی با ضربه چاقو از ناحیه گردن مجروح شد. پلیس با اقدام سریع، ضارب را شناسایی و در عملیات ویژه دستگیر کرد.این رویداد حوالی ساعت ۱۵ روز چهارشنبه، بیستوسوم مهرماه رخ داد.
مأموران کلانتری پس از اعلام گزارش از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ سریعاً در محل حادثه حاضر شدند و مشخص شد روحانی یادشده هدف ضربه چاقو از ناحیه گردن قرار گرفته است.مجروح که هنوز نفس میکشید، بلافاصله توسط نیروهای اورژانس به نزدیکترین بیمارستان منطقه منتقل شد. در همین زمان، تیمهای تخصصی پلیس با انجام بررسیهای فنی و مخابراتی، موفق به شناسایی هویت و مخفیگاه ضارب شدند.
حجتالاسلام بیآزار تهرانی روحانی جهادی و تولیت آستان مقدس امامزاده صالح علیهالسلام با انتشار تصویر گلوی بریده شده این روحانی در فضای مجازی نوشت:«دوست نداشتم با انتشار این تصویر حال دلتون خراب بشه اما از سکوت خودیها و مسئولین حافظ امنیت بر آشفتهام و به جهت مظلومیت روحانیت اصیلخدوم و پاکباز و کسانی که هر کجا برای مردم مشکلی هست حاضر به نوکری و خدمت هستند.بدانید عمامه ما کفن ماست و شهادت در صحنه جهاد آرزوی دیرینه ما.
ولی جسارت در کف خیابان و مسجد و حرم ...پذیرفته نیست. آقایان با سرپوش گذاشتن بر ماجرا و نفی مشکل امنیتی نمیتوانند از این اتفاقات جلوگیری کنند.هزینه رفتارهای نابسامان ساز برخی مسئولان خنجر بر حنجر دوستمان شده است.این روحانی مودب و فاضل سالها از کرمان تا تهران در مناطق محروم محر ومیت زدایی کرده و یکبار دیگر توسط اشراربه گلوله بسته شده همراه خانواده.اینبار هم خدا ترحم فرمود و شیخ در شرایط بهتری است.»