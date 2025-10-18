خبرگزاری کار ایران
توضیح سازمان غذا و دارو درباره فیلم منتشر شده از مغایرت تاریخ انقضای برخی از داروهای ایران‌هورمون

توضیح سازمان غذا و دارو درباره فیلم منتشر شده از مغایرت تاریخ انقضای برخی از داروهای ایران‌هورمون
سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به گزارش مغایرت میان تاریخ انقضا درج‌شده روی برچسب و بدنه برخی فرآورده‌های داروسازی ایران‌هورمون، توضیحاتی ارایه کرد.

دکتر محمد هاشمی با اشاره به اینکه هیچ‌گونه افزایش یا تغییر در تاریخ انقضا صورت نگرفته است، گفت: سازمان غذا و دارو در اولین ساعات انتشار کلیپ مذکور، درمورد آن اطلاع‌رسانی کرده است، اما نظر به اهمیت موضوع، یادآور می شود که هرگونه تغییر در برچسب داروهای عرضه شده باید با مجوز رسمی این سازمان صورت گیرد که در مورد داروهای شرکت ایران‌هورمون این موضوع به درستی انجام شده است، لذا الصاق برچسب جدید صرفاً در شرایط خاص و با مجوز کتبی سازمان غذا و دارو و پس از تأیید تمام ملاحظات امکان‌پذیر است و این موضوع در تمام دنیا نیز رویه‌ای معمول و پذیرفته‌شده محسوب می‌شود.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد برچسب‌گذاری فرآورده مورد اشاره با مجوز رسمی سازمان غذا و دارو و در چارچوب کامل الزامات GMP انجام شده است. این اقدام به دلیل محدودیت در تأمین پوکه‌های شیشه‌ای و برخی مواد اولیه در مقطعی از سال گذشته صورت گرفته و پس از رفع مشکل، تولید محصول در سال ۲۰۲۵ بر اساس مجوز سازمان و تحت نظارت مسئول فنی ادامه یافته است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه تاریخ تولید و انقضای درج‌شده روی لیبل مورد تأیید بوده و فرآورده از نظر ایمنی و کیفیت کاملاً منطبق با ضوابط فنی و بهداشتی است، گفت: نوع لیبل نیز استاندارد و غیرقابل جداسازی آسان بوده و صرفاً برای جلوگیری از ایجاد کمبود دارو در بازار استفاده شده است.

براساس گزارش وبدا، وی به مردم اطمینان خاطر داد که در این فرآیند هیچ خطری متوجه بیماران نیست و تمام مراحل تحت نظارت مستقیم سازمان غذا و دارو و بر اساس اصول حرفه‌ای صنعت داروسازی انجام شده است.

 

