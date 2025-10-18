خبرگزاری کار ایران
ضرب و شتم یک معلم توسط اولیای دانش آموز

ضرب و شتم یک معلم توسط اولیای دانش آموز
آموزش و پرورش شهرستان مهران در استان ایلام اعلام کرد: اولیای یک دانش آموز که برای شکایت از معلم فرزند خود به اداره آموزش و پرورش شهرستان مهران مراجعه کردند، پس از بحث با معلم، اقدام به ضرب و شتم این همکار فرهنگی کردند.

  اولیای یک دانش آموز  اقدام به ضرب و شتم یک معلم  کردند. آموزش و پرورش شهرستان مهران اعلام کرد:   با توجه به اتفاق رخ داده و برخورد فیزیکی دو نفر از اولیای یک دانش آموز با یکی از معلمان در محل مدیریت این شهرستان، تشکیل پرونده و حمایت قضائی از معلم در دستور کار قرار گرفت.

متأسفانه اولیای یک دانش آموز که برای شکایت از معلم فرزند خود به اداره آموزش و پرورش شهرستان مهران مراجعه کردند، پس از بحث با معلم، اقدام به ضرب و شتم این همکار فرهنگی کردند که در همین رابطه مسئولان حقوقی و بازرسی شهرستان برای خاطیان اقدام به تشکیل پرونده در مراجع قضائی کردند.

 

