جنیفرلوپز به تازگی در برنامه رادیویی «هاوارد استرن» شرکت کرده است و به شکلی بی پرده و صادقانه در مورد زندگی شخصی خود صحبت کرده است. او در قسمتی از حرف هایش گفت:

«گرچه هرگز احساس نکرده ام که به معنای واقعی به من عشق ورزیده شده است اما خودم واقعا عاشق دیگری بودن را تجربه کرده ام. من با گذر عمر متوجه شده ام علت این که کسی عاشق من نبوده است این نیست که من لیاقت عشق را ندارم بلکه این است که آن ها یعنی همسران سابقم قادر به عاشق بودن نبوده اند.

آن ها فاقد این توانایی بوده اند چون کودک درون خود را که سرمنشا عشق است نادیده گرفته اند. البته باید اعتراف کنم آن ها هرکاری از دستشان برآمده برای من کرده اند. هر چه خواسته ام از جواهرات گرفته تا اتومبیل و خانه برای من خریده اند، اما هرگز عاشق من نبوده اند.»

گفتنی است جنیفر لوپز در ماه ژانویه گذشته به طور رسمی از بن افلک هنرپیشه مشهور آمریکایی که چهارمین همسرش بود طلاق گرفت. لوپز دارای دو فرزند دو قلو به نام های «ام» و «ماکس» است.