بازسازی غزه چقدر هزینه دارد؟

تلویزیون ترکیه‌ای تی‌وای‌تی (TYT) در گزارشی درباره میزان خرابی غزه در نتیجه 2سال جنگ به آمار قابل توجهی اشاره کرده است.

200هزار تن بمب ریخته‌شده بر سر غزه

90هزار تُن سلاح و مهمات آمریکایی تحویل داده‌شده به اسرائیل در طول 2سال جنگ علیه غزه

6بمب اتمی معادل بمباران غزه طی 2سال گذشته

13برابر بمب استفاده‌شده در هیروشیما معادل بمباران 2ساله غزه

6برابر بمب استفاده‌شده در ناکازاکی معادل بمباران 2ساله در غزه

مقدار مواد رادیواکتیو ریخته‌شده در غزه بیش از مقادیر پرتاب‌شده در ناکازاکی و هیروشیما

خرابی جنگ تا کجا؟

همزمان با اینکه هزاران نفر از اهالی غزه پس از آتش‌بس به خانه‌های خود بازمی‌گردند، بسیاری از آنها می‌دانند که خانه‌هایشان ویران شده، اما با وجود حجم گسترده ویرانی‌ها، اهالی غزه مصمم به ساخت دوباره خانه‌های خود هستند. گزارش‌های رسمی آمار تخریب غزه را بسیار گسترده نشان می‌دهد:

۷۰ میلیارد دلار: تخمین سازمان ملل درباره میزان خسارت جنگ در غزه

84درصد: میانگین سطح تخریب در نوار غزه به نقل از ژاکو سیلیرز، نماینده ویژه برنامه توسعه سازمان ملل برای فلسطین

۹۲درصد: میزان سطح تخریب در بخش‌های خاصی از غزه، مانند شهر غزه

۶۰میلیون تن آوار: آوار باقی‌مانده پس از جنگ در غزه و در انتظار پاکسازی

۲۶۸هزار واحد مسکونی: به‌طور کامل ویران‌شده

148هزار واحد مسکونی: به‌شدت ویران‌شده

153هزار واحد مسکونی: به‌صورت جزئی تخریب‌شده‌

۲۹۳ پناهگاه و مرکز اسکان اضطراری: هدف حمله قرارگرفته

۸۳۵ مسجد: به‌طور کامل ویران‌شده

۱۸۰ مسجد: به‌صورت جزئی تخریب‌شده

۳ کلیسا: هدف بمباران قرارگرفته

۴۰ قبرستان از 60قبرستان: تخریب‌شده

مراحل پیشنهادی بازسازی غزه

فیلیپ بوورات، مدیر اجرایی و مهندسی در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی بازسازی غزه را مستلزم طی چند مرحله حساب‌شده و پله‌پله عنوان کرده است.

مرحله اول: ایمن‌سازی‌ اماکن و همه نقاط بمباران‌شده و اطمینان از نبود بمب‌های منفجرنشده

مرحله دوم: مرتب‌سازی، جداسازی و خردکردن نخاله‌ها و تفکیک یا حذف موادی مانند پلاستیک و فولاد و بتن از آوارها

مرحله سوم: آغاز آواربرداری

مرحله چهارم: ساخت بندر بزرگ دریایی برای غزه با هدف واردات انبوه مصالح ساختمانی

مرحله پنجم: آغاز مهندسی زیرساخت و شهرسازی

مرحله ششم: آغاز ساخت ابنیه و ساختمان‌ها

منبع همشهری

