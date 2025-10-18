بیشترین جمعیت سیگاری فعال در کدام کشورهای منطقه است؟ + اینفوگرافیک

در قلب خاورمیانه، دود سیگار به بخشی از زندگی روزمره بسیاری از مردم بدل شده؛ جایی که اردن و لبنان با ثبت بالاترین نرخ سیگاری‌ها در منطقه، به تصویری نمادین از این بحران پنهان بدل گشته است. بر اساس آمار رسمی، ۳۷ و ۳۴ درصد بزرگسالان اردنی و لبنانی سیگار می‌کشند.

دلیل این همه‌گیری را بسیاری ناظران در عوامل اجتماعی، بحران‌های شدید اقتصادی، فشارهای روزمره و حتی باورهای فرهنگی جستجو می‌کنند. سیگار در لبنان، ترکیه و اردن فراتر از یک کالای مصرفی، بخشی از هویت اجتماعی شده است.

