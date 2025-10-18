بیشترین جمعیت سیگاری فعال در کدام کشورهای منطقه است؟ + اینفوگرافیک
براساس آمارهای جهانی درصد جمعیت سیگاری در ایران ۱۲ درصد است. اما برخی اعداد بالای ۲۰ درصد هم ذکر کردهاند.
در قلب خاورمیانه، دود سیگار به بخشی از زندگی روزمره بسیاری از مردم بدل شده؛ جایی که اردن و لبنان با ثبت بالاترین نرخ سیگاریها در منطقه، به تصویری نمادین از این بحران پنهان بدل گشته است. بر اساس آمار رسمی، ۳۷ و ۳۴ درصد بزرگسالان اردنی و لبنانی سیگار میکشند.
دلیل این همهگیری را بسیاری ناظران در عوامل اجتماعی، بحرانهای شدید اقتصادی، فشارهای روزمره و حتی باورهای فرهنگی جستجو میکنند. سیگار در لبنان، ترکیه و اردن فراتر از یک کالای مصرفی، بخشی از هویت اجتماعی شده است.