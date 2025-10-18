خبرگزاری کار ایران
۱۱ غذای خوشمزه ایرانی که از خاطره‌ ها پاک شده‌

بازآفرینی خوراک‌های فراموش‌ شده ایرانی با هدف احیای غذاهای تاریخی و جایگزینی فست‌فودها، توسط کارشناسان گردشگری و میراث فرهنگی در حال انجام است تا تجربه‌ای لذت‌بخش و سالم را به سفره‌های ایرانی بازگرداند.

کارشناسان و متخصصین در حوزه‌های مرتبط با گردشگری و میراث فرهنگی به بازآفرینی خوراک‌های تاریخی و کمترشناخته‌شده کشور پرداخته‌اند.

تلاش برای بازگشت غذاهای سنتی به سفره ایرانیان

روزنامه همشهری گزارش داد که فرآیند بازآفرینی غذاهای اصیل و خوراک‌های سنتی ایران باستان به یکی از موضوعات جذاب در عرصه گردشگری تبدیل شده است. معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در چند مرحله و با بهره‌گیری از تحقیقات ترکیبی در دو حوزه گردشگری و باستان‌شناسی، توانسته به احیای غذای تاریخی بپردازد. غذاهایی که دیگر در واقع چرخه مصرف ایرانیان نبودند، حال امکان دارد دوباره به سفره‌های ما بازگردند.

غذاهای فوری‌پز؛ جایگزینی جذاب برای فست‌فود

مصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، خاطرنشان کرد: «در دوران ایران باستان، غذاهایی داشته‌ایم که به سرعت حاضر می‌شده‌اند و می‌توانند به عنوان جایگزینی سالم و سریع برای غذاهای فست‌فودی مورد استفاده قرار گیرند. در این خصوص، یک تیم تخصصی مستقل در حال کار و تحقیق می‌باشد.»

بازگشت یازده غذای باستانی به سفره‌های امروزی

در حال حاضر، ۱۱ نوع غذای سنتی از ایران باستان بازآفرینی شده است. مرجان لاریجانی، مسئول میز تخصصی گردشگری خوراک وزارت میراث فرهنگی، بیان کرد: «این خوراک‌ها قدمتی طولانی دارند و با گذشت زمان از سفره‌های ما حذف شده بودند. حال که با تلاش پژوهشگران این غذاها بازآفرینی شده‌اند، دوباره می‌توان از این طعم‌های بی‌نظیر و اصیل لذت برد. هر بشقاب از این خوراکی‌های قدیمی، تصویری واضح از فرهنگ و ذائقه ایرانی را به نمایش می‌گذارد و همانند یک سفیر فرهنگی نقش ایفا می‌کند.»

۱۱ غذای خوشمزه ایرانی که از خاطره‌ ها پاک شده‌

