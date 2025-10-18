۱۸ اکتبر روز جهانی یائسگی است
۱۸ اکتبر روز جهانی یائسگی است؛ روزی برای آگاهیبخشی، همدلی و حمایت از زنان در مرحلهای مهم از زندگی که اغلب با سکوت و نادیدهانگاری همراه است.
یائسگی چیست و چرا اهمیت دارد؟
یائسگی (Menopause) مرحلهای طبیعی در زندگی زنان است که معمولاً بین سنین ۴۵ تا ۵۵ سال رخ میدهد و با توقف دائمی قاعدگی همراه است. این دوره نتیجه کاهش هورمونهای استروژن و پروژسترون است و میتواند تأثیرات جسمی، روانی و اجتماعی گستردهای داشته باشد.
علائم رایج یائسگی شامل:
گرگرفتگی و تعریق شبانه
تغییرات خلقی و افسردگی
کاهش تراکم استخوان و پوکی استخوان
خشکی واژن و کاهش میل جنسی
اختلالات خواب و خستگی مزمن
چرا ۱۸ اکتبر؟
روز جهانی یائسگی در ۱۸ اکتبر هر سال توسط انجمن بینالمللی یائسگی (IMS) برگزار میشود. هدف این روز، افزایش آگاهی عمومی درباره سلامت زنان در دوران یائسگی و پس از آن است. همچنین، این روز فرصتی است برای شکستن تابوها، آموزش صحیح، و فراهم کردن حمایتهای پزشکی و روانی برای زنان در این مرحله از زندگی.
ارتباط یائسگی با سلامت قلب
برخلاف تصور رایج که سرطان سینه را شایعترین عامل مرگ زنان میداند، بیماریهای قلبیعروقی در صدر قرار دارند. پس از یائسگی، به دلیل کاهش استروژن، خطر ابتلا به بیماریهای قلبی افزایش مییابد. آمارها نشان میدهد که بیش از یکسوم مرگومیر زنان به دلیل مشکلات قلبیعروقی است، که ۱۳ برابر بیشتر از مرگ ناشی از سرطان سینه است.
سلامت روان در دوران یائسگی
یائسگی فقط یک تغییر فیزیولوژیک نیست؛ بلکه میتواند بر هویت زنانه، اعتماد به نفس، روابط اجتماعی و خانوادگی نیز تأثیر بگذارد. افسردگی، اضطراب، و احساس تنهایی از جمله چالشهای روانی این دوره هستند. بنابراین، حمایت عاطفی و رواندرمانی نقش مهمی در عبور سالم از این مرحله دارد.