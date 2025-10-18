۱۸ اکتبر روز جهانی کراوات است
۱۸ اکتبر روز جهانی کراوات است؛ روزی برای بزرگداشت نماد وقار، نظم و زیبایی که ریشهای عمیق در تاریخ کرواسی دارد.
کراوات؛ فراتر از یک پوشش رسمی
کراوات، این نوار پارچهای که به دور گردن بسته میشود، بیش از آنکه صرفاً یک پوشش رسمی باشد، نمادی از شخصیت، سلیقه و فرهنگ است. در بسیاری از جوامع، کراوات نشانهای از احترام، آراستگی و موقعیت اجتماعی است. اما آیا میدانستید که خاستگاه کراوات به کرواسی بازمیگردد؟
ریشههای تاریخی کراوات در کرواسی
در قرن هفدهم، سربازان کرواسی در ارتش فرانسه از پارچههایی رنگی به دور گردن خود استفاده میکردند. این سبک پوشش توجه فرانسویها را جلب کرد و بهتدریج با نام «Croate» شناخته شد که بعدها به «Cravat» تبدیل شد. از آن زمان، کراوات بهعنوان یک عنصر مد و تشخص در سراسر اروپا و سپس جهان گسترش یافت.
روز جهانی کراوات؛ جشن هویت فرهنگی
از سال ۲۰۰۸، هر ساله در ۱۸ اکتبر، شهر زاگرب پایتخت کرواسی میزبان مراسمی باشکوه برای بزرگداشت روز جهانی کراوات است. در این مراسم:
مجسمه تاریخی بان یلاچیچ با کراواتی نمادین تزئین میشود
مردم با پوشیدن کراوات در خیابانها حضور مییابند
برنامههای فرهنگی، هنری و آموزشی برگزار میشود
این روز نهتنها یادآور تاریخچه کراوات است، بلکه فرصتی برای تأکید بر هویت ملی کرواسی و نقش آن در فرهنگ جهانی مد محسوب میشود.
کراوات برای همه؛ مردانه یا زنانه؟
اگرچه کراوات در گذشته بیشتر بهعنوان پوشش مردانه شناخته میشد، اما امروزه زنان نیز از آن در سبکهای متنوع استفاده میکنند. کراوات در مد زنانه بهعنوان نمادی از جسارت، خلاقیت و شکستن کلیشهها به کار میرود.
کراوات در دنیای امروز
در دنیای مدرن، کراوات همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است:
در جلسات رسمی و مراسم اداری
در سبکهای خیابانی و مد روز
در طراحیهای هنری و نمادین
حتی برخی برندها از کراوات بهعنوان نماد برندینگ خود استفاده میکنند.