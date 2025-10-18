قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:شنبه ۲۶ مهر
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
13,000,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
24,200,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
35,400,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
46,600,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
57,800,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
68,980,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
80,180,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
91,370,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
102,570,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
114,500,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
125,650,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
136,900,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
148,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
159,250,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
170,500,000