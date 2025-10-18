قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: شنبه ۲۶ مهر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
110,075,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
108,607,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
146,752,000
|
طلای دست دوم
|
108,597,570
|
آبشده کمتر از کیلو
|
476,830,000
|
مثقال طلا
|
476,810,000
|
انس طلا
|
4,249.98
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,146,300,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,092,900,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
594,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
335,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
169,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,090,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
545,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
280,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
49,610,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
1,610,000
|
حباب نیم سکه
|
41,080,000
|
حباب ربع سکه
|
60,520,000
|
حباب سکه گرمی
|
33,490,000