۱۷ اکتبر روز جهانی ریشه کنی فقر است
۱۷ اکتبر روز جهانی ریشهکنی فقر است؛ روزی برای همبستگی با محرومان، دفاع از کرامت انسانی و تلاش برای ساختن جهانی عادلانهتر.
این روز جهانی، فرصتی است برای تأمل در ریشههای فقر، شنیدن صدای کسانی که در حاشیه قرار گرفتهاند، و یادآوری اینکه فقر فقط مسئله اقتصادی نیست، بلکه نقض حقوق بشر است.
تاریخچه روز جهانی ریشهکنی فقر
نخستین بار در ۱۷ اکتبر ۱۹۸۷، بیش از ۱۰۰ هزار نفر در میدان تروکادرو پاریس گرد هم آمدند؛ جایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ امضا شده بود.
این گردهمایی به ابتکار ژوزف وریسینسکی، بنیانگذار جنبش بینالمللی ATD Fourth World، برگزار شد تا صدای قربانیان فقر شدید، خشونت و تبعیض شنیده شود.
در سال ۱۹۹۲، سازمان ملل متحد این روز را بهطور رسمی بهعنوان روز جهانی مبارزه با فقر به رسمیت شناخت.
پیام اصلی این روز
«هر جا که مردان و زنان محکوم به فقر شدید باشند، حقوق بشر نقض میشود.»
این جمله، که بر سنگ یادبود روز جهانی فقر حک شده، یادآور مسئولیت اخلاقی و اجتماعی ما برای احترام به کرامت انسانی و مبارزه با نابرابری است.
موضوع سال ۲۰۲۴: «پایان دادن به بدرفتاریهای اجتماعی و نهادی»
تمرکز امسال بر طرد اجتماعی، تبعیض و موانع نهادی است که مانع مشارکت کامل افراد فقیر در جامعه میشود.
فقر نهتنها به معنای نداشتن درآمد است، بلکه شامل محرومیت از آموزش، خدمات درمانی، امنیت اجتماعی و فرصتهای شغلی نیز میشود.
آمار نگرانکننده جهانی
طبق گزارشها، از هر ۴ نفر در جهان، یک نفر در فقر زندگی میکند.
فقر در کشورهای در حال توسعه با عواملی مانند جنگ، تحریم، فساد، و تغییرات اقلیمی تشدید میشود.