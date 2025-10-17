عملیات هوشمندانه حماس برای جابجایی اسرای صهیونیستی
یکی از اسرای اسرائیلی آزادشده از غزه، پرده از یک عملیات فریب «یگان سایه» مقاومت برداشت که در آن، یک تظاهرات ساختگی علیه حماس به ابزاری برای انتقال مخفیانه اسرا تبدیل شد؛ عملیاتی که رسانههای اسرائیلی ناآگاهانه آن را جشن گرفتند.
این نظامی که هویتش اعلام نشده و در جریان مبادله جدید اسرا آزاد شده، فاش کرد اعضای یگان سایه در میان تظاهراتکنندگان حضور داشتند و مسیر راهپیمایی از بیتلاهیا و بیتحانون تا خانیونس را پوشش دادند. در جریان این تظاهرات، برخی اسرا با چهرههای پوشیده و ماسکدار، به خانهای منتقل و سپس از طریق شبکهای پیچیده از تونلها جابهجا شدند؛ بدون آنکه پهپادها و سامانههای شناسایی اسرائیل موفق به کشف آنها شوند.
او افزود که اسرای اسرائیلی حتی در هدایت شعارها و نمایش مردمی نقش داشتند و برخی از آنها روی شانهها حمل شدند تا کاملاً در فضای تظاهرات حل شوند.