خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عملیات هوشمندانه حماس برای جابجایی اسرای صهیونیستی

عملیات هوشمندانه حماس برای جابجایی اسرای صهیونیستی
کد خبر : 1701101
لینک کوتاه کپی شد.

یکی از اسرای اسرائیلی آزادشده از غزه، پرده از یک عملیات فریب «یگان سایه» مقاومت برداشت که در آن، یک تظاهرات ساختگی علیه حماس به ابزاری برای انتقال مخفیانه اسرا تبدیل شد؛ عملیاتی که رسانه‌های اسرائیلی ناآگاهانه آن را جشن گرفتند.

این نظامی که هویتش اعلام نشده و در جریان مبادله جدید اسرا آزاد شده، فاش کرد اعضای یگان سایه در میان تظاهرات‌کنندگان حضور داشتند و مسیر راهپیمایی از بیت‌لاهیا و بیت‌حانون تا خان‌یونس را پوشش دادند. در جریان این تظاهرات، برخی اسرا با چهره‌های پوشیده و ماسک‌دار، به خانه‌ای منتقل و سپس از طریق شبکه‌ای پیچیده از تونل‌ها جابه‌جا شدند؛ بدون آن‌که پهپادها و سامانه‌های شناسایی اسرائیل موفق به کشف آن‌ها شوند.

او افزود که اسرای اسرائیلی حتی در هدایت شعارها و نمایش مردمی نقش داشتند و برخی از آن‌ها روی شانه‌ها حمل شدند تا کاملاً در فضای تظاهرات حل شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ