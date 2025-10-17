خبرگزاری کار ایران
English العربیه
۱۷ اکتبر روز جهانی تروما است

۱۷ اکتبر روز جهانی تروما است؛ روزی برای آگاهی‌بخشی درباره آسیب‌های جسمی و روانی و اهمیت پیشگیری و درمان مؤثر آن‌ها.

این روز جهانی فرصتی است برای تأمل در تأثیرات گسترده تروما بر زندگی انسان‌ها، از تصادفات و سقوط‌ها گرفته تا خشونت‌های خانگی و ضربه‌های روحی. در ادامه، به بررسی ابعاد مختلف این مناسبت مهم می‌پردازیم.

تروما چیست؟

تروما به آسیب‌های شدید جسمی یا روانی ناشی از عوامل خارجی مانند تصادف، سقوط، خشونت یا بلایای طبیعی گفته می‌شود.

این آسیب‌ها می‌توانند فوری و قابل مشاهده باشند (مانند شکستگی استخوان) یا به‌صورت پنهان و بلندمدت ظاهر شوند (مانند اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD).

چرا ۱۷ اکتبر روز جهانی تروما نام‌گذاری شده است؟

هدف این روز، افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت مراقبت‌های فوری و تخصصی برای افراد آسیب‌دیده است.

همچنین بر پیشگیری از آسیب‌ها از طریق آموزش، ایمنی در محل کار، رانندگی مسئولانه و کاهش خشونت تأکید دارد.

موضوع سال ۲۰۲۴: «آسیب‌های محل کار؛ پیشگیری و مدیریت»

تمرکز امسال بر ایمنی محیط‌های کاری است؛ جایی که بسیاری از آسیب‌های جسمی مانند سقوط، بریدگی، سوختگی یا ضربه رخ می‌دهند.

ایجاد فرهنگ ایمنی، آموزش کارکنان، استفاده از تجهیزات محافظتی و نظارت مستمر از راه‌های کاهش تروما در محل کار هستند.

تروماهای روانی؛ زخم‌هایی که دیده نمی‌شوند

تروما فقط جسمی نیست؛ ضربه‌های روحی ناشی از تجربه‌های تلخ مانند مرگ عزیزان، خشونت، جنگ یا فجایع طبیعی نیز بسیار رایج‌اند.

این نوع تروما می‌تواند باعث اضطراب، افسردگی، اختلال خواب، بی‌اعتمادی و انزوای اجتماعی شود.

آمار جهانی نگران‌کننده است

طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، تروما یکی از سه علت اصلی مرگ و میر در جهان است، به‌ویژه در میان جوانان.

در کشورهای در حال توسعه، نبود زیرساخت‌های درمانی و تأخیر در رسیدگی به مصدومان، نرخ مرگ‌ومیر را افزایش می‌دهد.

