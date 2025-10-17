قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: جمعه ۲۵ مهر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
112,741,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
111,238,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
150,320,000
|
طلای دست دوم
|
111,237,810
|
آبشده کمتر از کیلو
|
488,440,000
|
مثقال طلا
|
488,310,000
|
انس طلا
|
4,319.27
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,153,300,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,104,700,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
592,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
336,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
169,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,100,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
555,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
285,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
49,610,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
1,610,000
|
حباب نیم سکه
|
41,080,000
|
حباب ربع سکه
|
60,520,000
|
حباب سکه گرمی
|
33,490,000