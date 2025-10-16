هیچ انسانی آنجا نیست؛ کارخانههای تمام رباتیک چین شوکهمان کرد!
گرگ جکسون، مدیرعامل شرکت تأمینکننده انرژی بریتانیایی Octopus،توضیح میدهد که رقابتپذیری چین دیگر بر پایه یارانههای دولتی و دستمزدهای پایین نیست؛ بلکه به دلیل حضور تعداد عظیمی از مهندسان بسیار ماهر و تحصیلکرده است که با شور و اشتیاق فراوان در حال نوآوری هستند.
مدیران اجرایی شرکتهای خودروسازی و انرژی سبز غرب هشدار میدهند که صنعت تولید بسیار خودکار چین، بهویژه در زمینه خودروهای الکتریکی (EVs) میتواند بهسرعت کشورهای غربی را پشت سر بگذارد. جیم فارلی، مدیرعامل فورد، ماه گذشته به نشریهای گفت: «ما در یک رقابت جهانی با چین هستیم، و این رقابت فقط در مورد خودروهای برقی نیست. اگر ما این رقابت را ببازیم، فورد هیچ آیندهای نخواهد داشت.»
برخی شرکتها بهطور کامل از ابتکارات جدید خود دست کشیدهاند. اندرو فارست، بنیانگذار شرکت معدنی Fortescue، ادعا کرد که سفر اخیرش به چین باعث شد تلاشها برای تولید داخلی پیشرانههای خودروهای برقی (EV Powertrains) را متوقف کند. او گفت: «هیچ انسانی آنجا نیست، همهچیز رباتیک است.»
دیگر مدیران اجرایی نیز از بازدید از «کارخانههای تاریک» یاد کردند؛ مکانهایی که حتی نیازی به روشن ماندن چراغها ندارند، زیرا بیشتر کارها بهصورت شبانهروزی توسط رباتها انجام میشود.
چرا چین اینقدر سریع خودکارسازی میکند؟
بر اساس آمارهای اخیر فدراسیون بینالمللی رباتیک، چین به مراتب رباتهای صنعتی بیشتری نسبت به کشورهای بزرگی همچون آلمان، ایالات متحده و بریتانیا مستقر کرده است. این اقدام صرفاً با هدف کاهش حاشیه سود از طریق خودکارسازی نیروی کار انسانی صورت نمیگیرد. رایان ویتون، تحلیلگر Bismarck Analysis، توضیح میدهد که چین با وجود مشکل قابل توجه جمعیتی، بخش تولیدی عمدتاً نیروی کار فشردهای دارد. از این رو، آنها بهصورت پیشگیرانه میخواهند تولید را تا حد امکان خودکار کنند؛ نه به امید کسب حاشیه سود بالاتر (که رویکرد رایج در غرب است)، بلکه برای جبران کاهش جمعیت و کسب مزیت رقابتی.
چین علاوه بر خودروهای برقی، در قالب یک برنامه دهساله، تلاش گستردهای را برای پذیرش هوش مصنوعی آغاز کرده تا آن را به «موتور رشد کلیدی توسعه اقتصادی کشور» تبدیل کند. برنامه فضایی این کشور نیز پیشرفتهای عظیمی داشته و این امر نگرانیها را در مورد پیشی گرفتن چین از ایالات متحده در بازگشت به ماه افزایش داده است.
این علائم هشداردهنده اولیه از آیندهای تحت سلطه صنعت چین، بهویژه در بخش خودروهای برقی، بهوضوح قابل مشاهده است. در حالی که ایالات متحده تدابیر حمایتی را برای محافظت از تولیدکنندگان داخلی و مقابله با رقابت شدید اعمال کرده، خودروهای برقی ساخت چین تأثیر قابل توجهی در اروپا گذاشتهاند. سندر توردوآر، اقتصاددان ارشد در مرکز اصلاحات اروپا، میگوید: «استقرار صحیح رباتیک میتواند بهرهوری اقتصاد را بهشدت افزایش دهد. اگر چین در این زمینه بسیار موفق است، ما نیز باید تلاش کنیم تا به سرعت عقبماندگی را جبران کنیم، زیرا بسیاری از کشورهای اروپایی نیز مانند چین، با مشکل جمعیت سالخورده مواجه هستند.»
در حال حاضر، ایالات متحده با حفظ ممنوعیتها علیه خودروهای برقی چینی، به نوعی سد دفاعی ایجاد کرده است. فارلی، مدیرعامل فورد، توضیح داد: «واقعیت رقابتی این است که چینیها، "گوریل ۷۰۰ پوندی" صنعت خودروهای برقی هستند.» او اعتراف کرد که شخصاً تجربه استفاده از محصولات چینی را داشته و افزود: «من علاقهای به صحبت زیاد در مورد رقبا ندارم، اما با شیائومی رانندگی میکنم. ما یکی از این خودروها را از شانگهای به شیکاگو آوردیم و من شش ماه است که با آن رانندگی میکنم و نمیخواهم آن را پس دهم.»