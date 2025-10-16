حقوق خلبانان جنگنده بسته به کشوری که در آن خدمت می‌کنند، تفاوت‌های زیادی دارد. در ایالات متحده، که بزرگ‌ترین نیروی هوایی جهان را دارد، حقوق یک خلبان جنگنده تازه‌کار (O-1) حدود ۴۳,۵۰۰ دلار است، در حالی که با احتساب مزایا، این رقم می‌تواند به ۶۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ دلار در سال برسد. اما خلبانان باتجربه می‌توانند درآمدی بین ۱۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۰,۰۰۰ دلار در سال داشته باشند.

در دیگر کشورهای توسعه‌یافته، مانند بریتانیا و کانادا، حقوق خلبان جنگنده به‌طور میانگین بین ۷۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ پوند در بریتانیا و ۸۰,۰۰۰ تا ۱۲۰,۰۰۰ دلار کانادا در کانادا است. این رقم‌ها در مقایسه با آمریکا کمتر به نظر می‌رسند، اما مزایای اضافی مانند پرداخت پرواز، مأموریت‌های جنگی و حقوق خطر می‌تواند درآمد خلبانان جنگنده را افزایش دهد.

خلبانان جنگنده علاوه بر حقوق پایه، از مزایای متعددی بهره‌مند می‌شوند، از جمله کمک‌هزینه مسکن، پرداخت‌های ویژه برای مأموریت‌های پرخطر و مزایای بازنشستگی. این مزایا به‌ویژه در نیروی هوایی آمریکا سخاوتمندانه‌تر از مشاغل غیرنظامی است. در عین حال، آموزش خلبان جنگنده هزینه‌های زیادی برای ارتش دارد، به طوری که هزینه آموزش هر خلبان جنگنده بین ۵ تا ۱۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

اگرچه درآمد خلبانان جنگنده به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از بسیاری از مشاغل دیگر است، اما همچنان از خلبانان خطوط هوایی تجاری کمتر است. به‌طور مثال، حقوق یک کاپیتان در شرکت‌های بزرگ هواپیمایی ایالات متحده می‌تواند به ۳۳۰,۰۰۰ دلار برسد، در حالی که این رقم برای خلبانان جنگنده به‌طور متوسط حدود ۱۰۰,۰۰۰ دلار است.

با وجود درآمد پایین‌تر، بسیاری از خلبانان جنگنده به دلیل انگیزه‌های خاص مانند خدمت به کشور و تجربه پرواز با جت‌های پیشرفته به این شغل روی می‌آورند.

منبع روزیاتو

