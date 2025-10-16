سرهنگ ارزانی: خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف میشوند
رئیس پلیس راه تهران بزرگ گفت: خودروهایی که چراغهایشان از حالت استاندارد خارج شده، توقیف و اعمال قانون خواهند شد.
سرهنگ ابراهیم ارزانی، رئیس پلیس راه تهران بزرگ، با اشاره به آغاز طرح برخورد با چراغهای غیر استاندارد خودروها اظهار کرد: با توجه به افزایش استفاده از چراغهای غیر استاندارد از جمله چراغهای سفید و چراغهایی که موجب آزار دید رانندگان مقابل و کاهش ایمنی در تردد میشود، پلیس راه تهران بزرگ از امروز طرح ویژهای را برای برخورد با این تخلفات در سطح محورهای مواصلاتی و جادههای منتهی به پایتخت آغاز کرده است.
سرهنگ ارزانی افزود: چراغهای زنون، الوان، الایدیهای رنگی و چراغهایی که از حالت استاندارد کارخانهای خارج شدهاند، علاوه بر ایجاد خیرگی برای رانندگان مقابل، میتوانند زمینهساز بروز تصادفات خطرناک شوند. به همین دلیل، از رانندگان عزیز درخواست میشود در اسرع وقت نسبت به بازگرداندن چراغهای خودرو به حالت استاندارد اقدام کنند.
رئیس پلیس راه تهران بزرگ تأکید کرد: در صورت مشاهده خودروهایی که دارای چراغهای غیر استاندارد باشند، پلیس ضمن توقیف وسیله نقلیه، نسبت به اعمال قانون راننده اقدام خواهد کرد. هدف ما افزایش ایمنی تردد و پیشگیری از حوادث ناگوار جادهای است.