ترامپ ایران را با هند اشتباه گرفت!+فیلم
دونالد ترامپ در جریان سخنرانی درباره سیاستهای تعرفهای گاف داد و مدعی شد با تهدید به اعمال تعرفه، میان «پاکستان و ایران» صلح برقرار کرده است.
او گفت «تعرفهها ابزار بسیار مهمی برای دفاع ملی و امنیت کشورمان هستند. اگر تعرفه نداشته باشیم، امنیت ملی نخواهیم داشت. برای مثال، نگاهی بیندازید به پاکستان و ایران. من در حال مذاکره برای یک توافق تجاری با ایران بودم و پاکستان هم قرار بود در صف باشد. و به خاطر تعرفهها، آنها کاملاً شیوه مذاکرهشان را تغییر دادند و داشتیم به توافق خوبی میرسیدیم.»
رئیسجمهور آمریکا در ادامه افزود «بعد شنیدم که آنها دارند به سمت هم تیراندازی میکنند. در یکی از مکالماتم پرسیدم: شماها واقعاً میخواهید جنگ کنید؟ دو قدرت هستهای! گفتم: این توافق است — اگر به جنگ بروید، ۲۰۰ درصد تعرفه روی شما میگذارم و تمام تجارتتان با آمریکا را متوقف میکنم. این را به هر دویشان گفتم. ظرف ۲۴ ساعت، جنگ تمام شد. آن میتوانست جنگی هستهای باشد.»