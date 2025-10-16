۱۶ اکتبر روز جهانی غذا است
۱۶ اکتبر روز جهانی غذا است؛ روزی برای آگاهیبخشی درباره گرسنگی، امنیت غذایی، و حق همگانی برای تغذیه سالم. این مناسبت جهانی توسط سازمان فائو در سال ۱۹۷۹ بنیانگذاری شد و اکنون در بیش از ۱۵۰ کشور گرامی داشته میشود.
روز جهانی غذا؛ لقمهای برای عدالت و آگاهی
هر سال در ۱۶ اکتبر، جهان به مناسبت روز جهانی غذا (World Food Day) گرد هم میآید تا درباره یکی از بنیادیترین حقوق بشر یعنی دسترسی به غذای سالم، کافی و پایدار گفتگو کند. این روز به ابتکار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) در سال ۱۹۷۹ نامگذاری شد و هدف آن جلب توجه جهانی به بحران گرسنگی، سوء تغذیه، و چالشهای امنیت غذایی است.
چرا این روز اهمیت دارد؟
۲.۸ میلیارد نفر در جهان برای تهیه غذای کافی و مغذی با مشکل مواجهاند.
۵۰٪ مرگ کودکان زیر ۵ سال با گرسنگی و سوء تغذیه مرتبط است.
گرسنگی و چاقی به عنوان دو چالش متضاد، همزمان سلامت جهانی را تهدید میکنند.
اهداف روز جهانی غذا
افزایش آگاهی درباره گرسنگی و سوء تغذیه
ترویج رژیمهای غذایی سالم و پایدار
حمایت از کشاورزی هوشمند و تولید غذای ایمن
تقویت عدالت غذایی و کاهش فقر تغذیهای
نان؛ نماد ساده اما ژرف
در بسیاری از فرهنگها، نان نماد غذاست. در ایران، نان سنگک یا بربری نهتنها خوراکی روزمره بلکه نماد برکت و معاش است. در روز جهانی غذا، نان اغلب به عنوان نماد تغذیه پایه و حق ابتدایی انسانها مورد توجه قرار میگیرد.