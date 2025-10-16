۱۶ اکتبر روز جهانی بیهوشی است

روز جهانی بیهوشی؛ جشن آرامش در اتاق عمل

در تاریخ ۱۶ اکتبر ۱۸۴۶، پزشکی برای همیشه دگرگون شد. در این روز، ویلیام تی. جی. مورتون، دندان‌پزشک آمریکایی، برای نخستین بار از اتر به عنوان ماده بیهوشی در یک عمل جراحی استفاده کرد. این جراحی که توسط دکتر جان وارن در بیمارستان عمومی ماساچوست انجام شد، نقطه عطفی در تاریخ پزشکی بود و به بیماران این امکان را داد تا جراحی را بدون درد تجربه کنند.

بیهوشی؛ پلی میان درد و درمان

بیهوشی فقط خواباندن بیمار نیست؛ بلکه:

علمی پیچیده و چندوجهی است که شامل بیهوشی عمومی، موضعی، منطقه‌ای و مراقبت‌های پس از آن می‌شود.

نقشی حیاتی در ایمنی جراحی‌ها دارد؛ بدون آن، بسیاری از جراحی‌های مدرن غیرممکن بودند.

نیازمند تیمی متخصص شامل متخصص بیهوشی، پرستار بیهوشی و تکنسین‌هاست.

اهداف روز جهانی بیهوشی

یادآوری اهمیت بیهوشی در پزشکی مدرن

تقدیر از تلاش متخصصان بیهوشی در سراسر جهان

افزایش آگاهی عمومی درباره ایمنی و نقش بیهوشی

تشویق به پژوهش و نوآوری در داروها و روش‌های بیهوشی

بیهوشی در جهان امروز

امروزه، بیهوشی با پیشرفت‌های چشمگیر در فناوری، داروشناسی و پایش علائم حیاتی همراه شده است. از جراحی‌های قلب باز تا زایمان بدون درد، بیهوشی نقش کلیدی دارد. همچنین، در حوزه‌هایی چون درمان دردهای مزمن، مراقبت‌های ویژه و پزشکی اورژانس نیز کاربرد دارد.

