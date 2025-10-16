خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۶ اکتبر روز جهانی بیهوشی است

۱۶ اکتبر روز جهانی بیهوشی است
کد خبر : 1700717
لینک کوتاه کپی شد.

۱۶ اکتبر روز جهانی بیهوشی است؛ روزی برای بزرگداشت یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تاریخ پزشکی: امکان انجام جراحی بدون درد. این روز یادآور نخستین استفاده موفق از بیهوشی با اتر در سال ۱۸۴۶ است.

روز جهانی بیهوشی؛ جشن آرامش در اتاق عمل

در تاریخ ۱۶ اکتبر ۱۸۴۶، پزشکی برای همیشه دگرگون شد. در این روز، ویلیام تی. جی. مورتون، دندان‌پزشک آمریکایی، برای نخستین بار از اتر به عنوان ماده بیهوشی در یک عمل جراحی استفاده کرد. این جراحی که توسط دکتر جان وارن در بیمارستان عمومی ماساچوست انجام شد، نقطه عطفی در تاریخ پزشکی بود و به بیماران این امکان را داد تا جراحی را بدون درد تجربه کنند.

بیهوشی؛ پلی میان درد و درمان

بیهوشی فقط خواباندن بیمار نیست؛ بلکه:

علمی پیچیده و چندوجهی است که شامل بیهوشی عمومی، موضعی، منطقه‌ای و مراقبت‌های پس از آن می‌شود.

نقشی حیاتی در ایمنی جراحی‌ها دارد؛ بدون آن، بسیاری از جراحی‌های مدرن غیرممکن بودند.

نیازمند تیمی متخصص شامل متخصص بیهوشی، پرستار بیهوشی و تکنسین‌هاست.

اهداف روز جهانی بیهوشی

یادآوری اهمیت بیهوشی در پزشکی مدرن

تقدیر از تلاش متخصصان بیهوشی در سراسر جهان

افزایش آگاهی عمومی درباره ایمنی و نقش بیهوشی

تشویق به پژوهش و نوآوری در داروها و روش‌های بیهوشی

بیهوشی در جهان امروز

امروزه، بیهوشی با پیشرفت‌های چشمگیر در فناوری، داروشناسی و پایش علائم حیاتی همراه شده است. از جراحی‌های قلب باز تا زایمان بدون درد، بیهوشی نقش کلیدی دارد. همچنین، در حوزه‌هایی چون درمان دردهای مزمن، مراقبت‌های ویژه و پزشکی اورژانس نیز کاربرد دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ