قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۲۴ مهر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
112,688,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
111,261,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
150,320,000
|
طلای دست دوم
|
111,258,490
|
آبشده کمتر از کیلو
|
488,510,000
|
مثقال طلا
|
488,410,000
|
انس طلا
|
4,211.22
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,156,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,107,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
597,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
336,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
169,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,100,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
555,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
285,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
59,030,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
5,280,000
|
حباب نیم سکه
|
46,770,000
|
حباب ربع سکه
|
58,360,000
|
حباب سکه گرمی
|
35,870,000