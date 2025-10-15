معرفی مرکز خرید اپال - راهنمای طبقات و فودکورت
از اوایل دهه نود، به مرور مالهای بزرگ و کوچک در چهار گوشه تهران باز شدند و این شهر را به نقطهی مرکزی خرید و تفریح در کشور تبدیل کردند. حالا چند سالیست که مرکز خرید اپال در سعادتآباد، همه نیازهای اعضای خانواده را یکجا برطرف میکند: از آرایشگاه و خدمات زیبایی تا کارائوکه و بیلیارد، و از خرید کفش و لباس تا یک شام با دوستان یا خانواده. تعداد طبقات و واحدهای تجاری اپال، بزرگتر از هر مرکز خرید دیگری در شمال تهران است و این را میشود از تراکم جمعیت و ترافیک مسیرهای منتهی به آن در آخر هفته فهمید!
از سوی دیگر، طراحی مدرن و نورگیرهای وسیع اپال، فضای دلنشینی برای قدمزدن و وقتگذرانی ساختهاند. در روزهای تعطیل، اپال بیشتر به یک تجربه اجتماعی شبیه است تا صرفاً یک مرکز خرید؛ جایی که خرید، تفریح و استراحت در هم آمیختهاند و هر طبقه از آن مخاطبان خاص خودش را دارد. برای شناخت مرکز خرید و امکاناتی مثل کارائوکه و بولینگ اپال، حتما تا انتهای این مطلب را بخوانید.
مجتمع تجاری اپال، یکی از جوانترین مالهای تهران
با این که «مال» به مفهوم مدرنش از حدود پانزده سال پیش در تهران شناخته شد، نزدیک به پنجاه سال است که مردم این شهر با مراکز خرید آشنا هستند. مرکز خرید ونک، علاالدین لالهزار و مرکز خرید آتلانتیک در دهه ۵۰ با الهام از مدلهای اروپایی ساخته شدند و برای زمان خود، نشانهای از تغییر سبک زندگی شهری و ظهور «خرید تفریحی» در تهران بودند.
حدود بیست سال بعد، دهه هفتاد شروع دوبارهای برای تغییر تجربه خرید در تهران بود، از پاساژ گلستان شهرک غرب گرفته تا پالادیوم ولنجک، حالا تهرانیها میتوانستند تجربهای شبیه به کلانشهرهای دنیا داشته باشند و بین برندهای معروف ایرانی و خارجی خرید کنند.
مرکز خرید اپال تهران یکی از جوانترین و بزرگترین مراکز خرید این شهر است، که با ۱۴ طبقه در سال ۱۳۹۸ افتتاح شد. با وجود سن نسبتا کم نسبت به دیگر مراکز، اپال این روزها یکی از مقاصد اصلی خرید در غرب تهران است، چه برای پوشاک، چه برای کالای دیجیتال و چه حتی طلا و جواهرات!
شما میتوانید بعد از یک خرید کامل در این مرکز خرید، برای خستگی در کردن به کارائوکه اپال بروید و بعد با انواع غذاها در فودکورت، روز خوبتان را به پایان برسانید.
نکته اینکه امکان خرید قسطی با اعتبار دیجیپی نیز در بیشتر فروشگاههای اپال وجود دارد و میتوانید هنگام خرید، به فروشنده اعلام کنید که قصد خرید اعتباری دارید و با اسکن کیو آر کد اعلامی فروشنده، خریدتان را قسطی با اعتبار دیجیپی انجام دهید. اما هر طبقه اپال چه خدماتی دارد؟
راهنمای طبقات مرکز خرید اپال
با ورود به اپال، در طبقه همکف تعدادی از برندهای معروف پوشاک و کیف و کفش ایرانی را میبینید، مثل چرم درسا و بادی اسپینر. هر طبقه از این مرکز خرید بر یک دستهبندی متمرکز است، و با چند ساعت گشت و گذار در این پاساژ، میتوانید هم خرید کنید، هم بازی و هم در فودکورت اپال از بهترین رستورانهای تهران غذا سفارش بدهید. باهم طبقات اپال را بیشتر بشناسیم:
- زیرزمین، نیازهای روزمره خانواده
هایپراستار
فروشگاههای خوراکی و قنادی (ساعدینیا، لوفباکس و…)
گلفروشی هستی
خشکشویی دیجیواش
اپال مارکت
- همکف اول (اپال هوم)، بهترین برندهای خانه و آشپزخانه زیر یک سقف
اپال هوم
فروشگاههای لوازم خانگی و تزیینی
فروشگاههای لوازم دکوری خانه
- همکف دوم (اپال مد)، هر چیزی که برای استایل خود نیاز دارید
چرم درسا
سفیر
بادی اسپینر
زایس
و بسیاری از برندهای ایرانی و خارجی دیگر
- طبقه ۱ (اپال مد)، استایل و بیشتر
کوتون
سرژه
روژا
جینوست
چرم مشهد
و بسیاری از برندهای ایرانی و خارجی دیگر
- طبقه ۲ (اپال کویین)، صفر تا صد یک مهمانی خاص
برندهای شناختهشده طلا و فروشگاههای لباس عروس، لباس شب، لباس داماد و…
طلای هانی
یاسین
سنجاق
هانی
الی گالری
و…
- طبقه ۳ A و B (اپال کیدز)، یک شهر کامل برای بچهها
فروشگاههای تخصصی کودک از جمله لباس، اسباببازی و لوازمالتحریر، در کنار شهر بازی و شهر مشاغل.
مرداس
گرند کیدز
شادی پال
باب تویز
و…
- طبقه ۴ و ۵ (اپال استایل)
دو سالن نمایش مد و تعدادی از مزونها و برندهای معروف پوشاک آقایان و خانمها
- طبقه ۶ (اپال اسپرت)
لباسها و انواع تجهیزات ورزشی برای اقایان و خانمها
- طبقه ۷ (اپال الکترونیک)
خرید و تعمیر انواع گجتهای دیجیتال و وسایل هوشمند
- طبقه ۸ (اپال بولینگ)
انواع سالنهای بازی، سرگرمیهای کامپیوتری و مجازی، بولینگ و اتاق کارائوکه اپال
- طبقه ۹ و ۱۰ (فودکورت اپال)
بهترین رستورانها و فستفودهای تهران در کنار هم، از غذای ایرانی تا برگر و پیتزا و حتی غذای بینالملل
- طبقه ۱۱ و ۱۲ (اپال آفیس)
طبقات اداری و دفاتر کار مجموعه اپال
- طبقه ۱۳ (اپال شی)
آرایشگاه، سالنهای زیبایی و سلامت و باشگاه ورزشی برای خانمها
چطور به پاساژ اپال برویم؟
شما میتوانید با خودرو شخصی یا حمل و نقل عمومی، به بلوار کوهستان در سعادتآباد بروید و خرید در اپال را شروع کنید.
- مسیر خودرو
سعادت آباد، بلوار فرحزادی، میدان کتاب، ابتدای بلوار کوهستان
- مترو
ایستگاه مترو میدان صنعت (خط ۷ بنفش)، تاکسیهای سعادتآباد، بلوار کوهستان یا اتوبوسهای خط ۲۱۶ (میدان صنعت – ولنجک) تا ایستگاه «بلوار کوهستان» یا «بلوار کوهسار»، حدود ۵ تا ۱۰ دقیقه پیادهروی تا مرکز خرید
- اتوبوس
از پایانه میدان صنعت، اتوبوسهای مسیر ۲۱۶ یا ۲۱۸ به سمت ولنجک، ایستگاه کوهسار
تفریحات مرکز خرید اپال
اپال علاوه بر خرید و فودکورت، امکانات تفریحی زیادی را هم به ساکنین غرب تهران داده است، از جمله بولینگ و بازیهای مجازی سهبعدی. اینها تفریحاتی هستند که میتوانید با دوستان و خانواده، در اپال داشته باشید:
بولینگ اپال (طبقه ۸)
- یکی از مجهزترین سالنهای بولینگ تهران با چندین لاین حرفهای، آموزش و امکان بازی تیمی.
کارائوکه اپال یا اتاقهای آواز خصوصی (طبقه ۸)
- اتاقهای مجهز به سیستم صوتی حرفهای برای اجرای گروهی یا دونفره، همراه با آهنگهای فارسی و خارجی.
بیلیارد اپال (طبقه ۷)
- سالن بیلیارد بزرگ با چند میز استاندارد، مناسب بازی دوستانه یا مسابقهای
شهربازی سرپوشیده کودکان
- مجموعه بازی برای کودکان با وسایل سرگرمی و بازیهای دیجیتال.
همچنین در آینده، سالنهای سینمای اپال با ۸۰۰ صندلی ظرفیت، افتتاح خواهند شد و میتوانید فیلمهای روز سینمای ایران را در آنها تماشا کنید.