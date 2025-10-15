۱۵ اکتبر روز جهانی شستن دست است
۱۵ اکتبر، روز جهانی شستن دست، یادآور قدرت سادهترین عادت بهداشتی در نجات جان انسانهاست؛ شستن دست با صابون، سپری در برابر بیماریهای واگیردار.
فلسفه و پیشینه روز جهانی شستن دست
روز جهانی شستن دست (Global Handwashing Day) هر ساله در ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) برگزار میشود. این روز نخستین بار در سال ۲۰۰۸ توسط مشارکت جهانی برای شستن دست با صابون (GHP) پایهگذاری شد تا اهمیت این رفتار ساده اما حیاتی را در پیشگیری از بیماریها برجسته کند.
هدف این روز، افزایش آگاهی عمومی درباره نقش شستن دستها با صابون در کاهش بیماریهای عفونی مانند اسهال، آنفلوآنزا، کووید-۱۹ و بیماریهای تنفسی است. از سال ۲۰۰۸ تاکنون، بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در بیش از ۱۰۰ کشور در برنامههای این روز شرکت کردهاند.
چرا شستن دست مهم است؟
۷۰٪ از بیماریهای واگیردار از طریق دستها منتقل میشوند.
شستن دست با صابون میتواند تا ۵۰٪ موارد اسهال و ۲۵٪ عفونتهای تنفسی را کاهش دهد.
این عمل ساده، مقرونبهصرفهترین و مؤثرترین راه پیشگیری از بیماریهاست.
نقش مدارس و کودکان
در نخستین سال برگزاری این روز، بیش از ۱۲۰ میلیون کودک در ۷۰ کشور دستهای خود را با صابون شستند. مدارس در سراسر جهان از این روز برای آموزش بهداشت فردی، طراحی پوستر، اجرای نمایش و مسابقات استفاده میکنند تا فرهنگ شستن دست را از کودکی نهادینه کنند.
چگونه دستها را درست بشوییم؟
1. دستها را با آب خیس کنید.
2. صابون بزنید و کف ایجاد کنید.
3. حداقل ۲۰ ثانیه کف را روی تمام قسمتهای دست بمالید.
4. با آب بشویید.
5. با دستمال تمیز یا خشککن خشک کنید.